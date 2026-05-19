Το πιο πολυσύχναστο σύστημα προαστιακών σιδηροδρόμων των ΗΠΑ θα επαναλάβει τη λειτουργία του καθώς επιτεύχθηκε συμφωνία για τον τερματισμό της απεργίας.
2026-05-19 15:57:41
Τα τρένα πρόκειται να ξαναρχίσουν την κυκλοφορία στον σιδηρόδρομο Long Island την Τρίτη, μετά την επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό της απεργίας που είχε κλείσει το πιο πολυσύχναστο σύστημα προαστιακών σιδηροδρόμων στη χώρα.Οι επιβάτες στα προάστια της Νέας Υόρκης θα πρέπει να αντιμετωπίσουν μια ακόμη δύσκολη πρωινή ώρα αιχμής, καθώς τα τρένα δεν θα δρομολογηθούν εγκαίρως για τη μετάβαση στη sidirodromikanea
