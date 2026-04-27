2026-04-27 17:19:20

Το Σάββατο το βράδυ αμαξοστοιχία που εκτελούσε το δρομολόγιο 14301(Άγιος Ανδρέας – Ρίο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης στο σταθμο του Καστελλοκάμπου.Σε σχετική ανακοίνωση η Hellenic Train ανέφερε:Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 14301 (Άγιος Ανδρέας – Ρίο) παρουσίασε τεχνικό πρόβλημα στον Σταθμό Καστελλοκάμπου και ακινητοποιήθηκε στις 21:55. sidirodromikanea

