2026-04-27 18:30:46
Φωτογραφία για Αποχώρηση βόμβα από το δυναμικό της Barking Well Media του Νίκου Κοκλώνη

 Η Εμινέ Γεσίρ, επί χρόνια στενή συνεργάτιδα του Ατζούν Ιλιτζαλί στην Acun Media, είχε ενταχθεί στο δυναμικό της Barking Well Media και του Νίκου Κοκλώνη πριν από περίπου ενάμιση χρόνο, αναλαμβάνοντας τη θέση της Head of Productions.

Με σημαντική εμπειρία στη διεύθυνση μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών, όπως το Survivor, η παρουσία της στην εταιρεία συνοδεύτηκε από υψηλές προσδοκίες και θετικά μηνύματα για την πορεία των projects.

Ωστόσο, η ίδια προχώρησε σε μια αιφνιδιαστική ανακοίνωση, γνωστοποιώντας μέσω ανάρτησης στα social media την αποχώρησή της από την εταιρεία, χωρίς να αποκαλύπτει τους λόγους πίσω από την απόφασή της.



«Με απόλυτο σεβασμό προς τη θέση που υπηρέτησα και τους συνεργάτες με τους οποίους συμπορεύτηκα, θα ήθελα να ανακοινώσω την αποχώρησή μου από τη θέση COO & Productions Manager στην Barkingwell Media. Ευχαριστώ θερμά όλους όοι αποτέλεσαν μέρος αυτής της διαδρομής για τη συνεργασία και την εμπιστοσύνη. Κάθε κύκλος που ολοκληρώνεται ανοίγει το δρόμο για νέες προοπτικές. Εις το επανιδείν»



Πηγή: tvnea.com
