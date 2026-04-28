Εισήγηση Πιερρακάκη–Κυρανάκη: Το Δημόσιο παραιτείται από προσφυγές για τις αποζημιώσεις των θυμάτων των Τεμπών.
2026-04-28 21:37:04
Περιλαμβάνει την παύση ασκήσεως ενδίκων μέσων από το Δημόσιο και παραίτηση από ασκηθέντα ένδικα μέσα σε υποθέσεις χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη.Ουπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αύριο, στο Υπουργικό Συμβούλιο, πρόκειται να εισηγηθούν την έκδοση πράξης υπουργικού συμβουλίου περί sidirodromikanea
