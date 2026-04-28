2026-04-28 18:27:38
Φωτογραφία για Στις 28 Ιουνίου οι αρχαιρεσίες για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο



 Από τον Χαράλαμπο Πετρόχειλο

Ένα μήνα νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες, το 2023, που έγιναν τέλη Ιουλίου, θα πραγματοποιηθούν οι φετινές αρχαιρεσίες που θα οδηγήσουν στην ανάδειξη των 15 μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και 5 τακτικών και 5 αναπληρωματικών μελών του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΦΣ προχώρησε στην προκήρυξη των εκλογών θέτοντας ως χρονικό όριο υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας και των δηλώσεων των συνδυασμών προς τον Σύλλογο την 26η Μαΐου στις 15:00

. Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν υποψηφιότητα για μέλος του Δ.Σ.  του ΠΦΣ και του Ανώτατου Φαρμακευτικού Πειθαρχικού Συμβουλίου θα πρέπει να αναφέρουν ρητά και με σαφήνεια στην αίτηση υποψηφιότητάς τους το αξίωμα για το οποίο θέτουν υποψηφιότητα, τον συνδυασμό με τον οποίο κατέρχονται ως υποψήφιοι διαφορετικά κατέρχονται ως ανεξάρτητοι – μεμονωμένοι υποψήφιοι. Η αίτησή τους επίσης θα πρέπει να φέρει υπογραφή και σφραγίδα φαρμακείου. Από την πλευρά τους οι συνδυασμοί υποχρεούνται να καταθέσουν λίστα με τα ονοματεπώνυμα του συνόλου των υποψηφίων που περιλαμβάνονται σε αυτούς.





Στις εκλογές του 2023 οι συνδυασμοί που κατέβηκαν διεκδικώντας την ψήφο των 181 εκλεκτόρων που αναδείχθηκαν μέσα από τις εκλογές στους τοπικούς συλλόγους όλης της χώρας ήταν οκτώ ενώ το 2020 ήταν έντεκα.


