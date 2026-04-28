2026-04-28 13:55:10
Φωτογραφία για Νέο διαδικτυακό σεμινάριο για την πρόσβαση στη νέα Πύλη ΚΜΕΣ. Με την εκπαιδευτική ευθύνη του ΠΦΣ



Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας προσκαλούμε στο δεύτερο εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργανώνεται πλέον με την αποκλειστική ευθύνη του ΠΦΣ, με εκπαιδευτές τους φαρμακοποιούς Δημήτρη Τσιριμπή και Δημήτρη Μηνοβγιούδη, που ανήκουν στην μηχανογραφική ομάδα του ΠΦΣ.

Προσοχή: δεν θα μιλήσουμε μόνο για τη διαδικασία εγγραφής στη νέα πύλη ΚΜΕΣ αλλά θα παρουσιάσουμε βήμα βήμα τη διαδικασία υποβολής των μηνιαίων λογαριασμών των φαρμακείων στη νέα πύλη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) και το Ινστιτούτο Δια Βίου Εκπαίδευσης & Επαγγελματικής Ανάπτυξης Φαρμακοποιών (ΙΔΕΕΑΦ) έχουν τη χαρά να σας προσκαλέσουν σε Διαδικτυακό Σεμινάριο με θέμα:

«Νέο διαδικτυακό σεμινάριο για την πρόσβαση στη νέα Πύλη ΚΜΕΣ. Με την εκπαιδευτική ευθύνη του ΠΦΣ»,

που θα διεξαχθεί σε ζωντανή μετάδοση,



την Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 και ώρα 15:00 – 17:00,

και το οποίο θα περιλαμβάνει βήμα προς βήμα:

• την εγγραφή στο SSO ΕΟΠΥΥ

• τη σύνδεση στην πιλοτική πύλη

• τη διαδικασία μηνιαίας υποβολής του λογαριασμού του φαρμακείου στη νέα πύλη.

 

Την παρουσίαση του σεμιναρίου θα πραγματοποιήσουν οι φαρμακοποιοί-σύμβουλοι σε τεχνικά θέματα του ΠΦΣ:

• Δημήτριος Μηνοβγιούδης, Μέλος ΔΣ Φ. Σ. Πέλλας

• Δημήτριος Τσιριμπής, Γεν. Γραμματέας Φ. Σ. Κορινθίας

και θα συντονίσει ο Γεν. Γραμματέας του ΠΦΣ, κ. Εμμανουήλ Κατσαράκης.

Μπείτε με τους κωδικούς σας και πατήστε «Εγγραφή»

 

