2026-04-28 13:30:43
Φωτογραφία για Τρίτη, 28/4/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Αφού ξαναθυμηθούμε τη "Διερεύνηση" (σελίδα 129 - Β.Μ.) και περιηγηθούμε στην προηγούμενη ανάρτηση, διαβάζουμε πολύ καλά τη θεωρία, τις εφαρμογές και τον "Αυτοέλεγχο" του 54ου κεφαλαίου "Τι είναι αυτό που μας ενώνει;" (σελίδα 130 - Β.Μ.), προτού κάνουμε τις ασκήσεις 2 και 3, στη σελίδα 41 του Τ.Ε..

Σχολική ζωή: Άμεση επαφή με το επάγγελμα του αλιέα, αλλά και τους τρόπους αλίευσης που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας (και όχι μόνο) είχαμε χθες, κατά την επίσκεψή μας στο ΚΕΠΕΑ Δραπετσώνας. Είχαμε, όμως, την ευκαιρία να αντιληφθούμε και το φαινόμενο της υπεραλίευσης, τις επιπτώσεις του στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να δρούμε, ώστε να καταφέρουμε την πολυπόθητη αειφορία των οικοσυστημάτων αυτών. Τέλος, μεταβήκαμε και στο πεδίο, δηλαδή στο λιμανάκι του Κερατσινίου, όπου ξεχωρίσαμε την ερασιτεχνική από την επαγγελματική αλιεία και ήρθαμε σε επαφή, σε πραγματικό χρόνο, με αλιείς. Δείτε φωτογραφίες από την ημέρα, κάνοντας "Κλικ στη μάθηση" εδώ

Τα βιντεοσκοπημένα πρακτικά της τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρασκευή 24 Απριλίου 2026.
Νέο διαδικτυακό σεμινάριο για την πρόσβαση στη νέα Πύλη ΚΜΕΣ. Με την εκπαιδευτική ευθύνη του ΠΦΣ
