2026-05-03 13:52:02
Φωτογραφία για Τα 36α γενέθλια του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble
του Δρ. Αλέξη Δεληβοριά Ιδρυμα Ευγενίδου

Στις 24 Απριλίου συμπληρώνονται 36 χρόνια από την εκτόξευση του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble, ενός από τα κορυφαία επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα της εποχής μας, με τη διεισδυτική ματιά του οποίου ταξιδέψαμε από τις παρυφές του Ηλιακού συστήματος μέχρι τα πέρατα του Σύμπαντος. Με την βοήθεια του θρυλικού αυτού τηλεσκοπίου υλοποιήσαμε εκπληκτικές ανακαλύψεις σε όλους σχεδόν τους τομείς της αστρονομίας και της αστροφυσικής, οι οποίες συνέβαλαν καθοριστικά στην διεύρυνση των επιστημονικών μας γνώσεων για την γένεση και τον θάνατο των άστρων, τις μαύρες τρύπες, τους γαλαξίες, την σκοτεινή ύλη και την σκοτεινή ενέργεια, καθώς και την εξέλιξη του Σύμπαντος.

Τιμώντας την 36η επέτειο από την εκτόξευσή του, η NASA δημοσιοποίησε μια νέα εικόνα του Τρισχιδούς Νεφελώματος, μιας γειτονικής μας περιοχής αστρογένεσης, που το γερασμένο, αλλά θρυλικό αυτό τηλεσκόπιο είχε καταγράψει για πρώτη φορά το 1997
. Το Τρισχιδές Νεφέλωμα απέχει από την Γη περίπου 5.000 έτη φωτός και «σμιλεύθηκε» όπως το παρατηρούμε τώρα από αρκετά άστρα μεγάλης μάζας, τα οποία βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου της εικόνας. Οι ισχυροί αστρικοί άνεμοι των άστρων αυτών συμπιέζουν τα αέρια και την σκόνη του νέφους, δίνοντας το έναυσμα για νέα επεισόδια αστρογένεσης.

Μέχρι σήμερα, το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble έχει πραγματοποιήσει πάνω από 1,7 εκατ. παρατηρήσεις. Σχεδόν 29.000 αστρονόμοι έχουν δημοσιεύσει περισσότερες από 23.000 επιστημονικές εργασίες σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, χρησιμοποιώντας δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των 36 ετών λειτουργίας του θρυλικού τηλεσκοπίου, εκ των οποίων σχεδόν 1.100 μόνο το 2025.

Περισσότερες πληροφορίες για το διαστημικό τηλεσκόπιο Hubble μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Διαστημικό Τηλεσκόπιο Hubble: 30 χρόνια επιστημονικής έρευνας - ΙΔΡΥΜΑ ΕΥΓΕΝΙΔΟΥ

Φωτογραφία: Το Τρισχιδές Νεφέλωμα σε εικόνα του διαστημικού τηλεσκοπίου Hubble που ελήφθη με αφορμή την 36η επέτειο από την εκτόξευσή του [Credit: NASA, ESA, STScI; Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)].

