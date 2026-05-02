2026-05-02 15:30:40
Φωτογραφία για Care for Carers από τον ΦΣ Κοζάνης στις 23-24/5

 



Σάββατο 23 Μαΐου 09:00 - 19:00Mindfulness Session

Βιωματικό Session Care for the Carer: φροντίζοντας τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο

Ελισάβετ Γεωργίου, Εργασιακή Ψυχολόγος - Ψυχοθεραπεύτρια, BE YOURSELF

Συμβουλευτική * Coaching * ΨυχοθεραπείαΗγέτης πρώτα του εαυτού σου: το πιο σημαντικό leadership skill

Ντανιέλα Μάλο, Head of Business Unit Consumer Healthcare, Vian«Επαναπροσδιορίζοντας την Ευτυχία»: Μια παύση πέρα από την αναζήτηση

Χριστίνα Ευγενίδου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια εφήβων και ενηλίκωνWellbeing & Επιχειρείν στον σύγχρονο χώρο υγείας

Απόστολος Καραμπίνης, CEO, Karabinis Medical«SKIN LONGEVITY: Επιστημονικά Δεδομένα και Καινοτόμα Συστατικά στη

Διαχείριση της Γήρανσης του Δέρματος»

Τόλης Γιακουμάκης, Επιστημονικός Διευθυντής L'Oreal Dermatological BeautyΈναρξη της Εκδήλωσης - Χαιρετισμοί

Κυριακή 24 Μαΐου 09:00 - 13:30Morning Yoga Session – Sun SalutationLate Breakfast & NetworkingLongevity και Εμμηνόπαυση

Dr. Μαρία Ψωμά, Βιοπαθολόγος

Με την υποστήριξη της Menarini Hellas«Change your mindset before the market blocks you»

Το φαρμακείο απαιτεί νέα πεποίθηση, νέα συμπεριφορά, νέες υπηρεσίες υγείας και

πρόληψης

Χριστίνα Πούλου, Πρόεδρος & Διευθύνουσα Σύμβουλος DYONMED A.EΠεζοπορία στον Όλυμπο (προαιρετικό) farmakopoioi
