2026-05-03 11:27:46
Το «Your Face Sounds Familiar», το πιο εκρηκτικό show της ελληνικής τηλεόρασης, επιβεβαιώνει τη σαρωτική δυναμική του και κάθε Κυριακή αποδεικνύει ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα! Με παραγωγή υψηλών προδιαγραφών, εντυπωσιακή αισθητική και μεταμορφώσεις που γίνονται viral μέσα σε λίγα λεπτά, έχει, ήδη, βάλει στο μαγικό σύμπαν του τους τηλεθεατές, που σε κάθε επεισόδιο του δίνουν την πρωτιά.

Τον Απρίλιο, το «Your Face Sounds Familiar» ήταν στην κορυφή της τηλεθέασης, με μέσο όρο 22,4% στο σύνολο κοινού, υπερισχύοντας του ανταγωνισμού κατά 10,2 μονάδες, αλλά και στο δυναμικό κοινό 18-54 με μέσο όρο 21,4% και 11,5 μονάδες διαφορά από το 2ο κανάλι.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τηλεθέασή του χτύπησε κόκκινο σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου άγγιξε το 38,1%, ενώ σε επιμέρους ανδρικό κοινό έφτασε το 29,5%.

Τέλος, 2.554.477 τηλεθεατές παρακολούθησαν το διεθνώς επιτυχημένο entertainment format έστω και για ένα λεπτό στο σύνολο κοινού, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή παρουσία του στο τηλεοπτικό τοπίο.

Αυτή την Κυριακή 3 Μαΐου, στις 21:00, το «Your Face Sounds Familiar» ανεβάζει στροφές και… μπαίνει σε επόμενο level.

Στο τιμόνι, ο ένας και μοναδικός κορυφαίος Έλληνας σταρ Σάκης Ρουβάς, ο οποίος με την ενέργειά του απογειώνει κάθε στιγμή.

Η κριτική επιτροπή με τους Γιώργο Θεοφάνους, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ρένο Χαραλαμπίδη και Ρένα Μόρφη, επιστρέφει με ακόμα περισσότερη χημεία, αυθορμητισμό και ατάκες που θα συζητηθούν. Οι δέκα ταλαντούχοι καλλιτέχνες ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή, μεταμορφώνονται, ρισκάρουν, ξεπερνούν τον εαυτό τους και χαρίζουν performances που υπόσχονται τηλεοπτικές... αναταράξεις. Ο ανταγωνισμός ανεβαίνει και τίποτα δεν είναι δεδομένο.

Οι μεταμορφώσεις αυτής της Κυριακής 3 Μαΐου είναι:

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης γίνεται Δημήτρης Χορν

Ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώνεται σε Ryan Gosling

Ο Biased Beast θα είναι ο Marilyn Manson

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης αναλαμβάνει τον Sam Smith

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μεταμορφώνεται σε Άντζελα Δημητρίου

Η Αφροδίτη Χατζημηνά γίνεται Νατάσα Θεοδωρίδου

Η Μαριάντα Πιερίδη υποδύεται την Ελευθερία Αρβανιτάκη

Η Μαριλού Κατσαφάδου θα είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης

Η Ίντρα Κέιν γίνεται Bruno Mars

Η Δωροθέα Μερκούρη μεταμορφώνεται σε Madonna

Μέσα, όμως, από τα iconic πρόσωπα, τις ανατρεπτικές επιλογές και εμφανίσεις που χαρίζουν ένα φαντασμαγορικό θέαμα, κάθε επεισόδιο ενισχύει και ένα σημαντικό φιλανθρωπικό σκοπό, αποδεικνύοντας πως η ψυχαγωγία μπορεί να κάνει τη διαφορά.

Και αυτή την Κυριακή, αυτό που θα δεις να ζωντανεύει μπροστά σου θα ξεπεράσει κάθε φαντασία. Γιατί όταν αγαπημένοι ερμηνευτές της παγκόσμιας και ελληνικής σκηνής συναντιούνται on stage, είναι τηλεοπτική μαγεία, είναι το συναρπαστικό σύμπαν του «Your Face Sounds Familiar» και είναι μόνο στον ΑΝΤ1!





Πηγή: tvnea.com
