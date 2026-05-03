2026-05-03 08:22:40
Φωτογραφία για Intel: TO SOFTWARE ΜΕΙΩΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 30% ΤΟ gaming ΣΕ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΕΣ ΜΕ E-Cores

 



Είναι από εκείνες τις στιγμές που η τεχνολογία μοιάζει λίγο με... "φρένο" στον εαυτό της. Αυτό που αναφέρεις αφορά κυρίως την τεχνολογία Intel Application Optimization (APO) και τον τρόπο που τα Windows διαχειρίζονται την υβριδική αρχιτεκτονική των επεξεργαστών (P-Cores και E-Cores).

Ας το αναλύσουμε λίγο για να δούμε τι πραγματικά συμβαίνει κάτω από το "καπό".

Γιατί "χάνεται" η απόδοση;

Το πρόβλημα πηγάζει από τον Thread Director. Είναι το σύστημα που λέει στα Windows: "Αυτή η εργασία είναι βαριά, στείλ' την στους ισχυρούς P-Cores" ή "Αυτή είναι παρασκηνιακή, στείλ' την στους οικονομικούς E-Cores".

Στα παιχνίδια, μερικές φορές ο προγραμματισμός δεν είναι τέλειος. Το λογισμικό μπορεί να στείλει κρίσιμα δεδομένα στους E-Cores, οι οποίοι αν και ικανοί, δεν έχουν την ταχύτητα των P-Cores. Αυτό δημιουργεί ένα bottleneck (συμφόρηση), μειώνοντας τα FPS.

Η λύση της Intel: Το APO (Application Optimization)

Η Intel παραδέχτηκε ουσιαστικά ότι ο standard scheduler των Windows δεν αρκεί. Το Intel APO είναι μια δωρεάν εφαρμογή (μέσω Microsoft Store) που κάνει "micro-management" στους πόρους του επεξεργαστή για συγκεκριμένα παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά:

Metro Exodus: Αύξηση έως και 25-30%.

Rainbow Six Siege: Αύξηση περίπου 13-15%.

World of Tanks: Σημαντική βελτίωση στα ελάχιστα FPS (πιο ομαλή εμπειρία).

Τα "Ψιλά Γράμματα" (Ποιοι το δικαιούνται;)

Παρόλο που ακούγεται μαγικό, υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί που ίσως εκνευρίσουν τους κατόχους παλαιότερων συστημάτων:

Υποστήριξη Επεξεργαστών: Αρχικά κυκλοφόρησε μόνο για την 14η γενιά (i7-14700K, i9-14900K κλπ.). Μετά από αντιδράσεις, η Intel άνοιξε την υποστήριξη και για την 12η και 13η γενιά, αλλά μόνο σε ξεκλείδωτα (K/KF) μοντέλα.

Λίστα Παιχνιδιών: Δεν λειτουργεί αυτόματα σε όλα τα παιχνίδια. Η Intel πρέπει να προσθέτει προφίλ για κάθε τίτλο ξεχωριστά (αυτή τη στιγμή υποστηρίζονται πάνω από 20-30 δημοφιλή παιχνίδια).

BIOS & Drivers: Απαιτείται ενεργοποίηση του Intel Dynamic Tuning Technology (DTT) από το BIOS της μητρικής, κάτι που ίσως χρειαστεί update.

Σύνοψη: Αξίζει τον κόπο;

Αν έχεις επεξεργαστή Intel με E-Cores (12ης γενιάς και μετά), ναι, αξίζει απόλυτα. Το να κερδίζεις 20% ή 30% απόδοση χωρίς overclocking, απλά ρυθμίζοντας σωστά το software, είναι σαν να αναβαθμίζεις την κάρτα γραφικών σου δωρεάν.

Είναι βέβαια και μια υπενθύμιση ότι η "ωμή δύναμη" του hardware δεν σημαίνει τίποτα αν το software δεν ξέρει πώς να την τιθασεύσει.



