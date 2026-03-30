Πέντε ελληνικοί μικροδορυφόροι εκτοξεύθηκαν και τέθηκαν σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων», ενισχύοντας την παρουσία της χώρας στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας.

Οι δορυφόροι εκτοξεύθηκαν με πύραυλο Falcon 9 της SpaceX από τη βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια, στο πλαίσιο της αποστολής Transporter-16.

Πρόκειται για πειραματικούς κυβοδορυφόρους τεχνολογικής επίδειξης, οι οποίοι έχουν σχεδιαστεί για να δοκιμάσουν νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα, με στόχο την ενίσχυση της εγχώριας διαστημικής βιομηχανίας.

Από ελληνικής πλευράς, η αποστολή περιλαμβάνει τους ERMIS-1 και ERMIS-2, που αναπτύχθηκαν από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε συνεργασία με την OQ Hellas και άλλους φορείς, καθώς και τους ERMIS-3, PeakSat και Optisat, που αναπτύχθηκαν από το ΕΚΠΑ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και την εταιρεία Planetek.

Οι δορυφόροι θα δοκιμάσουν εφαρμογές ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών, Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) και οπτικής συνδεσιμότητας, με στόχο τη διασύνδεση με επίγειους σταθμούς σε Χελμό, Σκίνακα και Χολομώντα.

Εντάσσονται σε μια ευρύτερη συστοιχία 11 πειραματικών κυβοδορυφόρων που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων» υλοποιείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας και χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

