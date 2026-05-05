Ο Γιώργος Θεοφάνους αναφέρθηκε στη συνεργασία και τη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, διευκρινίζοντας πως οποιαδήποτε διαφωνία υπήρξε ανάμεσά τους είχε καθαρά προσωπικό χαρακτήρα και δεν επηρέασε το καλλιτεχνικό τους έργο.Μιλώντας το βράδυ της Δευτέρας (4/5) στο «The 2Night Show», ο γνωστός συνθέτης και στιχουργός στάθηκε στη μακρόχρονη συνεργασία του με τη δημοφιλή ερμηνεύτρια, η οποία έχει αποδώσει με επιτυχία αρκετά τραγούδια του, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερη μουσική πορεία.Ανάμεσα σε αυτά, αναφέρθηκε και στο κομμάτι «Κόκκινη γραμμή», αποκαλύπτοντας πως αρχικά είχε γραφτεί για άλλη καλλιτέχνιδα και συγκεκριμένα για την Άννα Βίσση, πριν τελικά καταλήξει στη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου και γίνει μία από τις χαρακτηριστικές επιτυχίες της.Αναφερόμενος αρχικά στη σχέση του με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, ο συνθέτης και στιχουργός είπε: «Δεν διαφωνώ με την καλλιτέχνιδα Νατάσα, με τον άνθρωπο διαφώνησα, τέλος και τραβάμε μία κόκκινη γραμμή εκεί. Είμαι τόσο υπερήφανος που είπε τα τραγούδια μου, κανείς δεν θα τα έλεγε τόσο ωραία» και πρόσθεσε: «Η "κόκκινη γραμμή" ήταν γραμμένη για την Άννα Βίσση, για τον δίσκο της, δεν γράφτηκε για τη Νατάσα. Πέρασε μετά από την Πέγκυ, απορρίφθηκε και έφτασε στα χέρια της Νατάσας, το δοκιμάσαμε και είπαμε "αυτό είναι"».Στη συνέχεια, ο Γιώργος Θεοφάνους μίλησε για τον Γιάννη Πάριο, εξηγώντας γιατί έχουν κυκλοφορήσει μαζί μόνο ένα κομμάτι: «Με τον Γιάννη Πάριο κάναμε δύο δίσκους, αλλά δεν κυκλοφορήσαμε κανέναν. Διαφωνήσαμε και τις δύο φορές, κυκλοφορήσαμε ένα τραγούδι όλο και όλο. Το "κύμα" της Χαρούλας θα το έλεγε ο Γιάννης Πάριος, η διαφωνία μας ήταν γιατί ο Γιάννης ήθελε να λέμε "έλα, έλα, πάρε με"».Πηγή: tvnea.com