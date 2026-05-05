Το όνομα της Σίας Κοσιώνη εξακολουθεί να κυριαρχεί στο τηλεοπτικό παρασκήνιο, με τις πληροφορίες των τελευταίων ημερών να τη φέρνουν στο επίκεντρο έντονων σεναρίων για την επόμενη σεζόν. Μετά τις ανεπιβεβαίωτες αναφορές που τη συνδέουν με τον ΑΝΤ1 και την ενίσχυση της πρωινής ενημερωτικής ζώνης, ακούγεται πλέον έντονα και η ΕΡΤ.

Σύμφωνα με όσα συζητούνται , η δημόσια τηλεόραση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο αξιοποίησής της στην παρουσίαση κεντρικού δελτίου ειδήσεων — μια κίνηση που, αν τελικά προχωρήσει, θα έχει ξεχωριστό συμβολισμό και ισχυρό αποτύπωμα στον χάρτη της ενημέρωσης.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επίσημη επιβεβαίωση από καμία πλευρά. Ωστόσο, το γεγονός ότι το όνομά της ακούγεται τόσο έντονα, τόσο για τον ΑΝΤ1 όσο και για την ΕΡΤ, δείχνει πως η Σία Κοσιώνη παραμένει ένα από τα πιο ισχυρά χαρτιά της τηλεοπτικής ενημέρωσης.

