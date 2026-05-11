2026-05-11 14:42:55
Φωτογραφία για Ο Επίτροπος Απ. Τζιτζικώστας παρέδωσε επιταγή 277 εκατ. ευρώ για την έναρξη των σιδηροδρομικών-οδικών έργων Αλεξανδρούπολης-Πυθίου
Επιταγή 277 εκατομμυρίων ευρώ από το CEF, τον προϋπολογισμό των υποδομών και των μεταφορών της Ε.Ε. παρέδωσε σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου 2026, στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα, ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας για την έναρξη των έργων στο οδικό και σιδηροδρομικό τμήμα Αλεξανδρούπολης-Πυθίου, συνολικού μήκους 68,3 χλμ.Α. Τζιτζικώστας από sidirodromikanea
