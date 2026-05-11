2026-05-11 12:48:28
Φωτογραφία για Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ: «Έχω αλλάξει, οι προτεραιότητές μου είναι πλέον διαφορετικές»
Στο πλατό της πρωινής εκπομπής της στον Alpha επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας (11/5) η Κατερίνα Καινούργιου. Η παρουσιάστρια εμφανίστηκε ιδιαίτερα ευδιάθετη και ανανεωμένη, επιστρέφοντας στην καθημερινή τηλεοπτική της παρουσία 40 ημέρες μετά τον ερχομό της κόρης της.

«Ευχαριστώ πάρα πολύ! Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές! Τι συγκίνηση είναι αυτή; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις μέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα. Πήρα τόση αγάπη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς. Ακόμα κι αν κάτι με άγχωνε, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και τις ευχές σας, έλεγα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά».

«Έχω γυρίσει διαφορετική, έχω μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν ότι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες και θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και είχαν δίκιο. Όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει. Αυτά που ένιωσα δεν περιγράφονται με λέξεις, είναι κάτι μεγαλύτερο. Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι, τώρα είναι με τη γιαγιά της», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Πηγή: tvnea.com
