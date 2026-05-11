2026-05-11 12:48:27
Φωτογραφία για Σία Κοσιώνη: Τα ραντεβού με ΑΝΤ1 και MEGA, οι αποκαλύψεις και το παρασκήνιο
Η αποχώρηση της Σίας Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον στον τηλεοπτικό χώρο, με τις πληροφορίες να τη θέλουν ένα βήμα πριν από τη συμφωνία με τον ΑΝΤ1. Η Έλενα Πολυκάρπου και ο Στέφανος Κωνσταντινίδης αποκάλυψαν λεπτομέρειες γύρω από τις προτάσεις που δέχθηκε η δημοσιογράφος τόσο από τον ΑΝΤ1 όσο και από το MEGA, ενώ αναφέρθηκαν και στην πρώτη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον ΑΝΤ1.

«Οι προτάσεις που έχει είναι από δύο κανάλια. Το ένα είναι από τον ΑΝΤ1 και το άλλο από το MEGA. Πρώτη φορά θα σας πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που δέχεται πρόταση από τον ΑΝΤ1. Της είχε γίνει πρόταση για σχολιάστρια στο δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1. Είχε βγει για φαγητό με την ιδιοκτησία του σταθμού την προηγούμενη εβδομάδα» αποκάλυψε η Έλενα Πολυκάρπου.

Με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να προσθέτει: «Έγινε το ραντεβού με τον κ. Κυριακού. Δεν υπάρχει πρόταση να κάνει το Καλημέρα Ελλάδα. Από την άλλη θεωρώ δεδομένο ότι εάν δεν γίνουν κοσμοϊστορικά γεγονότα, η Σία Κοσιώνη θα είναι με τη δική της εκπομπή στον ΑΝΤ1. Είναι κοντά να έχει δική της εκπομπή και ταυτόχρονα να είναι σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Και λόγω εκλογών ίσως μοιράσουν τα debates».

«Δεν μπορώ να πω ότι έχει κάτσει κάπου η μπίλια. Θα τα συζητήσει όλα, θέλει να ξεκουραστεί πρώτα και μετά να πάρει την απόφασή της» κατέληξε η Έλενα Πολυκάρπου.

ΣΧΟΛΙΟ:Μην είστε και τόσο σίγουροι Πηγή: tvnea.com
Eurovision 2026: Ο Akylas στο εντυπωσιακό Τιρκουάζ Χαλί της Βιέννης
Eurovision 2026: Ο Akylas στο εντυπωσιακό Τιρκουάζ Χαλί της Βιέννης
Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ: «Έχω αλλάξει, οι προτεραιότητές μου είναι πλέον διαφορετικές»
Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε στην SUPER ΚΑΤΕΡΙΝΑ: «Έχω αλλάξει, οι προτεραιότητές μου είναι πλέον διαφορετικές»
Your Face Sounds Familiar: Σαρωτικά ποσοστά για το σόου του ΑΝΤ1 - Έφτασε μέχρι 30,7%
Βασίλης Παπαδρόσος: Στον ΑΝΤ1 για τη Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης
Σία Κοσιώνη μετά το τελευταίο δελτίο της στον ΣΚΑΪ: Οι κύκλοι κλείνουν, το θέμα είναι να κλείνουν όμορφα και με αξιοπρέπεια
Τηλεθέαση: Υψηλές πτήσεις για το τελευταίο δελτίο της Σίας Κοσιώνη στον ΣΚΑΪ
Πρωινή ενημερωτική ζώνη: «Κοινωνία Ώρα Mega» με μεγάλη διαφορά – Σταθερά ψηλά το «Happy Day»
