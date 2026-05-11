ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Υπουργείο Υγείας και οι Κινητές Ομάδες Υγείας (Κ.Ομ.Υ.) του Ε.Ο.Δ.Υ., σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, τον Δήμο Ξηρομέρου και την Κοινότητα Βάρνακα, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων στο Βάρνακα Ξηρομέρου, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο, τη Τετάρτη 13/5, από 09:30 έως 14:00.....

