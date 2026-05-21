Ο γύψος είναι ένα οικονομικό και εύκολο στην επεξεργασία του υλικό, ακόμη και για εντελώς ερασιτέχνες σε DIY - Κατασκευές, με το οποίο μπορούν δημιουργηθούν κάθε είδους διακοσμητικά αντικείμενα. Βάζα, κηροπήγια, κασπώ, μπωλ, πιατέλες, μάσκες κλπ αλλά και γύψινα στοιχεία για διακοσμήσεις τοίχου, επίπλων ή αντικειμένων.

soulouposeto

Πληροφορίες για το υλικόΑνάλογα με τον τύπο της κατασκευής, πολύ μικρή σε μέγεθος ή μεγαλύτερη, αλλά και τον τρόπο που θέλετε στην συνέχεια να επεξεργαστείτε ένα αντικείμενο, μπορείτε να δουλέψετε είτε με απλό -οικοδομικό- είτε με καλλιτεχνικό γύψο.Και οι δύο μορφές διατίθενται σε σκόνη που αναμειγνύεται με νερό. Οι αναλογίες διαφέρουν όχι μόνο ανά είδος γύψου αλλά ακόμη και ανά προϊόν και εταιρία και μπορεί να ποικίλουν από 1:1 έως και 1:4 γι΄ αυτό και ακολουθείστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε.Οι διαφορές τόσο στην "συμπεριφορά" του υλικού κατά την διάρκεια της κατασκευής όσο και στο τελικό αποτέλεσμα ανάμεσα στον κοινό και τον γύψο καλλιτεχνίας, είναι ότι ο καλλιτεχνικός γύψος έχει μεγαλύτερη πλαστικότητα και στεγνώνει πιο αργά κι έτσι σας επιτρέπει να παρέμβετε για να διορθώσετε ατέλειες για περισσότερο χρόνο και δίνει καλύτερο τελικό φινίρισμα ειδικά σε κατασκευές με λεπτομέρειες στο σχέδιο. Όμως σε ερασιτεχνικές κατασκευές, ειδικά εάν στην συνέχεια πρόκειται να βαφτούν ή με όποιο τρόπο να καλυφθεί η εξωτερική τους επιφάνεια, αλλά κυρίως για να εξοικειωθείτε και να πειραματιστείτε με την όλη διαδικασία και τη χρήση του υλικού, ξεκινήστε με απλό οικοδομικό γύψο.Είδη κατασκευών με γύψο Κατασκευές με γύψο μπορούν να κατασκευαστούν με 3 βασικούς τρόπους:- με χύτευση και χρήση καλουπιού- αποτυπώνοντας το σχέδιο από οποιοδήποτε αντικείμενο πιέζοντάς το πάνω σε ένα στρώμα γύψου- με γυψογάζα (θα την βρείτε σε καταστήματα με είδη για χόμπι-κατασκευές, αλλά και σε μεγάλα φαρμακείαΚατασκευές από γύψο με καλούπιΗ διαδικασία είναι ακριβώς ίδια με εκείνη της κατασκευής αντικειμένων από μείγμα τσιμέντου, πλην της επάλειψης των καλουπιών με λάδι ή πετρέλαιο, αφού ο βασικός όγκος του γύψου βγαίνει πιο εύκολα σε σχέση με το τσιμέντο από πλαστικά, χάρτινα ή καλούπια σιλικόνης.Για τα εσωτερικά μόνο καλούπια, αυτά δηλαδή που θα χρησιμοποιήσετε σε κάποιες κατασκευές όπως πχ κηροπήγια, κασπώ κλπ για να δημιουργήσετε το κενό σημείο που θα τοποθετηθεί το κερί ή το γλαστράκι, θα τα αλείψετε για μεγαλύτερη ευκολία με βαζελίνη.Αναμειγνύετε τη σκόνη γύψου με νερό ώστε να διαλυθεί και προκύψει ένα ομοιόμορφο παχύρευστο μείγμα, γεμίζετε το καλούπι, αφήνετε να στερεοποιηθεί και ξεκαλουπώνετε.Ως καλούπι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε τα ειδικά σε διάφορα σχήματα καλούπια σιλικόνης για κατασκευές, αλλά και οποιοδήποτε σκεύος, άδειες συσκευασίες τροφίμων, φορμάκια ζαχαροπλαστικής, κουπ πατ σε διάφορα σχέδια κλπ.Ο γύψος μπορεί και να χρωματιστεί με κοινά ακρυλικά χρώματα ή χρώματα ζωγραφικής, πριν τοποθετηθεί στο καλούπι, αν προσθέσετε στο μείγμα σταγόνες χρώματος και ανακατέψετε.Ασφαλώς τα έτοιμα αντικείμενα από λευκό γύψο μπορούν να βαφτούν με ακρυλικά χρώματα και να δεχθούν επεξεργασία με κάθε είδους τεχνική, depoupage, πατίνες, παλαίωση κλπΚατασκευές με γύψο με τη μέθοδο του αποτυπώματοςΑφού φτιάξετε το μείγμα γύψου (ελαφρά πιο παχύρευστο από όσο χρειάζεται για κατασκευές με χυτό γύψο σε καλούπι) αδειάζετε σε ένα σκεύος τόση ποσότητα ώστε να επαρκεί σε βάθος και ύψος για να βυθιστεί το αντικείμενο/σχέδιο που θέλετε να αποτυπώσετε.Πριν στερεοποιηθεί εντελώς το μείγμα, όταν ακουμπώντας το χέρι σας νοιώθετε τον γύψο περίπου σαν πλαστελίνη, βυθίστε πιέζοντας ελαφρά πάνω στην επιφάνειά του το αντικείμενο/καλούπι με την καλή πλευρά του προς τα κάτω (μέσα στον γύψο).Αραιώνετε μια μικρή ποσότητα μείγματος γύψου με λίγο νερό ώστε να γίνει πιο ρευστό, γεμίζετε το "καλούπι" και ισιώνετε με το χέρι ή μια σπάτουλα έτσι ώστε η επιφάνεια του γύψου μέσα στο δοχείο να είναι λεία, χωρίς έντονες ανομοιομορφίες.Αυτό το πάνω μέρος γύψου στο δοχείο κατά την διάρκεια της κατασκευής θα είναι η πίσω όψη του γύψινου αντικειμένου που τελικώς θα δημιουργήσετε και θα πρέπει να είναι εντελώς επίπεδη, ώστε να μπορείτε πχ να το κρεμάσετε αν πρόκειται για κατασκευή που θα τοποθετηθεί σε τοίχο ή όπου κι αν το ακουμπήσετε να στέκεται σταθερά.Αφήνετε να στερεοποιηθεί εντελώς ο γύψος και τον βγάζετε από το δοχείο.Στη συγκεκριμένη τεχνική, με το αποτύπωμα του καλουπιού πάνω στον γύψο, το μοναδικό σημείο που απαιτεί προσοχή είναι η ποσότητα του γύψου που αρχικά θα τοποθετήσετε στο δοχείο. Σε ύψος/βάθος θα πρέπει να είναι ελάχιστα μεγαλύτερη από τις αντίστοιχες διατάσεις του αντικειμένου που θα χρησιμοποιήσετε. Διαφορετικά θα προκύψει ένα πολύ χοντρό "περίγραμμα" από γύψο που στο κέντρο του θα έχει ένα δυσανάλογα λεπτό σχέδιο και θα μοιάζει περισσότερο με ...παιδική κατασκευή.Κατασκευές με γυψογάζα Ευκολότερος τρόπος, από την χρήση γύψου σε σκόνη, ιδανικός για εντελώς αρχάριους και ο καταλληλότερος για να κατασκευάσετε μάσκες αλλά και παιδικές χειροτεχνίες, μπωλ, διακοσμητικές πιατέλες.Κόβετε την γάζα σε μικρά ή μεγαλύτερα κομμάτια, ανάλογα με το μέγεθος της κατασκευής, βουτάτε το κάθε κομμάτι μέσα σε νερό και το απλώνετε πάνω στο καλούπι-αντικείμενο που έχετε επιλέξει για να δημιουργήσετε το ομοίωμά του. Με τον ίδιο τρόπο καλύπτετε ολόκληρη την επιφάνεια του αντικειμένου στρώνοντας με το χέρι, ενώνοντας και λειαίνοντας κατά το δυνατόν τα κομμάτια γάζας, αφήνετε να στερεοποιηθεί εντελώς και απομακρύνετε το καλούπι από το γύψινο ομοίωμά του.Σαν καλούπι για να δουλέψετε με γυψογάζα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο οποιοδήποτε αντικείμενο π.χ να καλύψετε την πίσω όψη ενός μπωλ, μιας πιατέλας ή ενός οποιουδήποτε διακοσμητικού αντικειμένου για να φτιάξετε αντίστοιχα γύψινα, όσο και σχήματα και μορφές που θα δημιουργήσετε με χαρτόνι, αλουμινόχαρτο, μπαλόνια ή οτιδήποτε άλλο, που θα σας δώσει το σχήμα που θέλετε και στην συνέχεια θα το "ντύσετε" με την γάζα ώστε να προκύψει το αντίστοιχο γύψινο ομοίωμα.Χρηστικές πληροφορίες* Το ιδανικό σε ότι αφορά τον χρόνο στερεοποίησης, με όποιο τρόπο κι αν έχετε δημιουργήσει μια γύψινη κατασκευή, είναι να την αφήσετε να στεγνώσει για 24 ώρες πριν την οποιαδήποτε μετέπειτα επεξεργασία της.* Τις ατέλειες και ανομοιομορφίες του γύψου κυρίως περιμετρικά των κατασκευών, μετά το ξεκαλούπωμα, μπορείτε να τις τρίψετε με χάρτινη χοντρή λίμα ή πολύ ψιλό γυαλόχαρτο ισιώνοντας και λειαίνοντας τις άκρες, δημιουργώντας καλύτερο φινίρισμα.* Σε αντίθεση με τις τσιμεντένιες κατασκευές, τα γύψινα αντικείμενα δεν ενδείκνυνται για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, καθώς είναι πολύ πιο ευαίσθητα σε εξωτερικές συνθήκες και κυρίως στην επαφή με νερό.* Μπορείτε να φτιάξετε κάθε σχήματος καλούπια για γύψινες κατασκευές, συγκεκριμένα αντικείμενα, γράμματα, αριθμούς κλπ για κάθε είδους χρήση και διακόσμηση, από χοντρό διπλό χαρτόνι που θα κόψετε στο αντίστοιχο σχήμα και θα συναρμολογήσετε κολλώντας το με κολλητική ταινία..* Αν θελήσετε να κολλήσετε επιμέρους γύψινα κομμάτια της ίδιας κατασκευής ή μικρές γύψινες κατασκευές μεταξύ τους για να δημιουργήσετε π.χ μια γιρλάντα αποτελούμενη από μικρά μικρά σχέδια, ένα κηροπήγιο σύνθετου σχεδίου που αποτελείται από περισσότερα του ενός κομμάτια κλπ θα το κάνετε με μια οποιαδήποτε ισχυρή κόλλα γενικής χρήσης ή πιστόλι σιλικόνης.* Σε αντικείμενα που σας ενδιαφέρει το όσο πιο τέλειο φινίρισμα της κατασκευής (εντελώς λεία επιφάνεια) θα δουλέψετε με καλούπι και γύψο καλλιτεχνίας. Τόσο με την γυψογάζα όσο και με απλό οικοδομικό γύψο είναι πολύ δύσκολο αν δεν είστε επαγγελματίας, που στην συνέχεια θα τρίψει πολλές φορές και θα επεξεργαστεί την επιφάνεια της κατασκευής, να δώσετε άψογη και εντελώς λεία υφή.----------------====================Διαβάστε επίσης:Πως θα φτιάξετε τσιμεντένιες γλάστρες - ζαρντινιέρες μεγάλου μεγέθουςΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣpinterest.soulouposetoSHARE