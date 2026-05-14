Αθήνα, 14 Μαΐου 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αριθμ. Πρωτ. 2225

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας







ΟΔΗΓΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ







Η ΗΔΥΚΑ ενημέρωσε ότι, στο πλαίσιο των διασυνοριακών υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας της ΕΕ, μέσω του Εθνικού Σημείου Επαφής Ηλεκτρονικής Υγείας (NCPeH), επεκτείνεται σε επιπλέον διασυνδεδεμένα κράτη-μέλη η δυνατότητα άντλησης και εκτέλεσης διασυνοριακών ηλεκτρονικών συνταγών φαρμάκων στη χώρα μας, καλύπτοντας πλέον πολίτες από την Ισπανία, Πολωνία, Εσθονία, Λιθουανία, Κύπρο, Τσεχία και Πορτογαλία.







➢ Η «Διασυνοριακή Πύλη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας» είναι διαθέσιμη στο σύνολο των φαρμακοποιών που είναι πιστοποιημένοι στο μητρώο χρηστών της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης στη διεύθυνση :







https://www.ncpehealth.gr







Στην παραπάνω διεύθυνση οι φαρμακοποιοί «αποκτούν πρόσβαση χρησιμοποιώντας τα ατομικά στοιχεία εισόδου τους στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης , μετά από διαδικασία πιστοποίησής τους στο Μητρώο Επαγγελματιών Ηλεκτρονικής Υγείας της ΗΔΥΚΑ , με υποστήριξη μηχανισμού πιστοποίησης ταυτότητας δύο παραγόντων (Two Factor Authentication - 2FA)».







Η σύνδεση πραγματοποιείται:







1. Με τα ατομικά στοιχεία εισόδου φαρμακοποιού στο Σ.Η.Σ., και

2. Χρήση του otp που παράγεται από την εγκατεστημένη εφαρμογή αυθεντικοποίησηςΜετά την είσοδο θα μπορούν με τη διαδικασία που αναγράφεται λεπτομερώς στις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης φαρμακοποιού : NCPeHPortal-PharmacistUserManual-v.1.2.pdf (ncpehealth.gr)







A. να ταυτοποιούν τον Ευρωπαίο Ασθενή με το «Μοναδικό αναγνωριστικό ασθενή»,

B. να αντλούν συστημικά τη συνταγή η οποία έχει συνταγογραφηθεί για αυτόν από ιατρό της Χώρας προέλευσής του,

Γ. να εκτελούν on-line τη συνταγή φαρμάκων μέσα από το portal , ηλεκτρονικά.







ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ LINK ΜΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ:







➢ H διεύθυνση: https://www.ncpehealth.gr αποτελεί το Εθνικό Σημείο εισόδου των φαρμακοποιών που εδρεύουν στην Ελλάδα στη "Διασυνοριακή Πύλη Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας" και το σημείο αναφοράς για την αναζήτηση σχετικών πληροφοριών.







➢ Η διεύθυνση: https://www.ncpehealth.gr/myhealthateu.html#patient-identity-traits αναφέρει τα ταυτοποιητικά έγγραφα που οφείλουν να φέρουν οι μετακινούμενοι πολίτες για την ταυτοποίησή τους από επαγγελματίες υγείας, και τα σημεία εξυπηρέτησης.







➢ Η διεύθυνση: https://www.ncpehealth.gr/myhealthateu.html#services-availability περιέχει τον τρέχων ισχύοντα πίνακα διαθεσιμότητας υπηρεσιών ανά συνεργαζόμενη με την Ελλάδα Χώρα. Στην παρούσα χρονική στιγμή είναι διαθέσιμες για άντληση και εκτέλεση, διασυνοριακές συνταγές προερχόμενες από Ισπανία, Πολωνία, Εσθονία, Λιθουανία, Κύπρο, Τσεχία, Πορτογαλία (αναμένεται σύντομα η προσθήκη και άλλων Χωρών της Ε.Ε. όπως Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Γαλλίας)







➢ Η διεύθυνση: https://www.ncpehealth.gr/health-professionals.html

Έχει αναρτημένες τις οδηγίες χρήσης της "Διασυνοριακής Πύλης Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας" για επαγγελματίες υγείας και αναρτημένο video για την εκτέλεση της διασυνοριακής συνταγής από φαρμακοποιό.







➢ Η διεύθυνση email: [email protected] είναι για την επικοινωνία με το Εθνικό Σημείο Επαφής για την Ηλεκτρονική Υγεία και προσφέρει υποστήριξη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας στον αριθμό 11131.







Για τις περιπτώσεις όπου η άντληση των διασυνοριακών συνταγών συγκεκριμένων Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του portal δεν είναι ακόμα διαθέσιμη, η εκτέλεση του διασυνοριακών συνταγών οι οποίες έχουν εκδοθεί από τους ιατρούς των κρατών αυτών, είτε είναι έντυπες είτε έχουν εκδοθεί ηλεκτρονικά μέσω του portal των χωρών αυτών, θα πραγματοποιείται χειρόγραφα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΕΟΠΥΥ ΔΑ4/Δ- 43/οικ.28983/4.11.21. Επισυνάπτουμε επίσης την «Ενημέρωση για αναγνώριση, έκδοση και αποζημίωση των διασυνοριακών συνταγών 17.8.23.» την οποία σας είχαμε αποστείλει μαζί με την παραπάνω εγκύκλιο.







Σύμφωνα με την εγκύκλιο αυτή αλλά και τα οριζόμενα στη σύμβαση ΕΟΠΥΥ, ο φαρμακοποιός οφείλει να εκτελέσει τη διασυνοριακή συνταγή και να εισπράξει την συνολική αξία των φαρμάκων χωρίς να αποκολλήσει τις ταινίες γνησιότητας, εκδίδοντας αναλυτική ονομαστική απόδειξη. Οποιοδήποτε περιορισμοί αναγνώρισης ατομικών διασυνοριακών συνταγών απαγορεύονται εκτός :

- αν αυτή περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία για τη διαφύλαξη της ανθρώπινης υγείας και δεν εισάγουν διακρίσεις, ή

- βασίζονται σε αιτιολογημένες αμφιβολίες περί της γνησιότητας της διασυνοριακής συνταγής ως προς το περιεχόμενο και τη δυνατότητα κατανόησης της διασυνοριακής συνταγής.







Είμαστε στη διάθεσή σας για διευκρινίσεις.







Με Εκτίμηση,

Ο πρόεδρος Απόστολος Βαλτάς

Ο γραμματέας Εμμανουήλ Κατσαράκης





farmakopoioi