2026-05-21 14:19:39
Φωτογραφία για Πέμπτη, 21/5/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Ολοκληρώνοντας την προετοιμασία μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ερχόμενης Τρίτης και χρησιμοποιώντας το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη σημερινή προσομοίωση του τεστ και κάνουμε την άσκηση 5 (στην πίσω όψη της), σε μία κόλλα μιλιμετρέ.

Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις εργασίες του ΦΕ3 "Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση" (σελίδες 169 έως και 173), με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης. Επίσης, ξαναθυμόμαστε όσα συζητήσαμε και σημειώσαμε σήμερα στην τάξη για το ΦΕ4 "Πώς μετράμε τη δύναμη", με τη χρήση της ανάρτησης. Το ΦΕ4 θα ολοκληρωθεί αύριο.

Γεωγραφία: Κλείσαμε τη μελέτη της Αφρικής, οπότε, ανατρέχοντας στις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ), συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 3 (σελίδα 57) και 3 (σελίδα 58) στο Τ.Ε.. Δεν ξεχνάμε να φέρουμε και το υλικό που χρειάζεται η ομάδα μας για να ολοκληρώσει την παρουσίαση της ηπείρου που έχε αναλάβει.

klikstimathisi
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Πρόσκληση σε σειρά εκδηλώσεων για το δάσος Βελανιδιάς στον Δήμο Ξηρομέρου, στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Πρόσκληση σε σειρά εκδηλώσεων για το δάσος Βελανιδιάς στον Δήμο Ξηρομέρου, στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.
Έγκριση συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, για το μεγάλο έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αστακού και των παρακείμενων οδών.
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Έγκριση συμπληρωματικής χρηματοδότησης ύψους 1,6 εκατομμυρίων ευρώ, για το μεγάλο έργο της ανάπλασης της κεντρικής πλατείας Αστακού και των παρακείμενων οδών.
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/5/2026)
6 πολυτελή ταξίδια με τρένο που ξεκινούν το 2026.
6 πολυτελή ταξίδια με τρένο που ξεκινούν το 2026.
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19-5-2026 στο Αγρίνιο, η Περιφερειακή σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (Σ.Ε.Α) των συνταξιουχικων οργανώσεων στην αίθουσα τού ΕΚΑ
Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19-5-2026 στο Αγρίνιο, η Περιφερειακή σύσκεψη της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα (Σ.Ε.Α) των συνταξιουχικων οργανώσεων στην αίθουσα τού ΕΚΑ
Τετάρτη, 20/5/2026: Εργασίες ημέρας
Τετάρτη, 20/5/2026: Εργασίες ημέρας
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (19/5/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Διαφήμιση φαρμακείων στα social media: ένα ζήτημα που αφορά όλο τον κλάδο
Διαφήμιση φαρμακείων στα social media: ένα ζήτημα που αφορά όλο τον κλάδο
Hellenic Train : Αναστέλλονται από το Σάββατο προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο .
Hellenic Train : Αναστέλλονται από το Σάββατο προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο .
Γιώργος Λιάγκας για τα 10 λεπτά καθυστέρηση : Θα το ξεπληρώσουν μόνο αν μου δώσουν…»
Γιώργος Λιάγκας για τα 10 λεπτά καθυστέρηση : Θα το ξεπληρώσουν μόνο αν μου δώσουν…»
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατός ο τελικός του Europa League
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατός ο τελικός του Europa League
Ο ΠΟΥ ανησυχεί για “το εύρος” της επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να διαρκέσει καιρό
Ο ΠΟΥ ανησυχεί για “το εύρος” της επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να διαρκέσει καιρό