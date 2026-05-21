Μαθηματικά: Ολοκληρώνοντας την προετοιμασία μας για το επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης της ερχόμενης Τρίτης και χρησιμοποιώντας το υλικό της προηγούμενης ανάρτησης, διαβάζουμε πολύ καλά τη σημερινή προσομοίωση του τεστ και κάνουμε την άσκηση 5 (στην πίσω όψη της), σε μία κόλλα μιλιμετρέ.Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τη θεωρία, τις παρατηρήσεις, το συμπέρασμα και τις εργασίες του ΦΕ3 "Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση" (σελίδες 169 έως και 173), με τη συνδρομή της σχετικής ανάρτησης. Επίσης, ξαναθυμόμαστε όσα συζητήσαμε και σημειώσαμε σήμερα στην τάξη για το ΦΕ4 "Πώς μετράμε τη δύναμη", με τη χρήση της ανάρτησης. Το ΦΕ4 θα ολοκληρωθεί αύριο.Γεωγραφία: Κλείσαμε τη μελέτη της Αφρικής, οπότε, ανατρέχοντας στις σχετικές αναρτήσεις (εδώ κι εδώ), συμπληρώνουμε τις ασκήσεις 3 (σελίδα 57) και 3 (σελίδα 58) στο Τ.Ε.. Δεν ξεχνάμε να φέρουμε και το υλικό που χρειάζεται η ομάδα μας για να ολοκληρώσει την παρουσίαση της ηπείρου που έχε αναλάβει.

