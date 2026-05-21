Φωτογραφία για Διαφήμιση φαρμακείων στα social media: ένα ζήτημα που αφορά όλο τον κλάδο



Με αφορμή την πρόσφατη ανακοίνωση του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης σχετικά με τις αναρτήσεις, τα βίντεο και τις λοιπές προωθητικές ενέργειες φαρμακείων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνοιξε μια συζήτηση γύρω από αυτό το θέμα.



Ως φαρμακοποιοί, υπερασπιζόμαστε απόλυτα τη λογική και την ουσία αυτής της ανακοίνωσης.

Το φαρμακείο δεν είναι μια αμιγώς εμπορική επιχείρηση που μπορεί να λειτουργεί με όρους προβολής, εντυπωσιασμού, διαφήμισης και προσέλκυσης πελατείας. Είναι υγειονομικός χώρος. Είναι σημείο πρώτης επαφής του πολίτη με το σύστημα υγείας. Είναι σταθμός Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αυτός ακριβώς είναι και ο πυρήνας πάνω στον οποίο στηρίζεται ο θεσμικός ρόλος του φαρμακοποιού.

Άλλο η υπεύθυνη ενημέρωση, άλλο η διαφήμιση φαρμακείου

Ο φαρμακοποιός έχει κάθε δικαίωμα — και υποχρέωση — να ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό για θέματα υγείας, πρόληψης, ορθής χρήσης φαρμάκων και δημόσιας υγείας.

Άλλο όμως η επιστημονική ενημέρωση και άλλο η εμπορική προβολή συγκεκριμένου φαρμακείου.

Η διαφορά αυτή είναι κρίσιμη.

Η προβολή ενός φαρμακείου μέσω social media, χορηγούμενων αναρτήσεων, βίντεο ή άλλων προωθητικών πρακτικών δεν είναι μια....

.... απλή «μοντέρνα επικοινωνία». Μπορεί πολύ εύκολα να δημιουργήσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού μεταξύ συναδέλφων, να μετατρέψει την υγειονομική υπηρεσία σε προϊόν προβολής και να αλλοιώσει την εικόνα του φαρμακείου στη συνείδηση των πολιτών.



Οι συνάδελφοι που χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή του φαρμακείου τους οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, διότι τέτοιες πρακτικές μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και να πλήξουν συνολικά την εικόνα του κλάδου.



Το φαρμακείο είναι λειτούργημα

Όταν το φαρμακείο αρχίζει να προβάλλεται με όρους marketing, προσφορών, εικόνας, βίντεο και ψηφιακής προσέλκυσης, τότε σταδιακά απομακρυνόμαστε από τον χαρακτήρα του λειτουργήματος και πλησιάζουμε σε ένα μοντέλο καθαρά εμπορικής δραστηριότητας.

Και αυτό είναι επικίνδυνο για όλους μας.

Γιατί το επόμενο βήμα είναι να αντιμετωπίζεται το φαρμακείο όχι ως θεσμός υγείας, αλλά ως κατάστημα που ανταγωνίζεται με όρους αγοράς.

Τότε όμως χάνεται το βασικό μας επιχείρημα: ότι το φαρμακείο πρέπει να προστατεύεται θεσμικά, επειδή επιτελεί κοινωνικό και υγειονομικό ρόλο.

Να προστατεύσουμε τον θεσμικό μας ρόλο

Δεν υπερασπιζόμαστε την απαγόρευση της ενημέρωσης. Υπερασπιζόμαστε τη σαφή διάκριση ανάμεσα στην ενημέρωση και τη διαφήμιση.

Δεν υπερασπιζόμαστε μια παρωχημένη αντίληψη. Υπερασπιζόμαστε τον θεσμικό χαρακτήρα του φαρμακείου.

Δεν λέμε ότι ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι απών από τη σύγχρονη επικοινωνία. Λέμε ότι πρέπει να είναι παρών με τρόπο υπεύθυνο, επιστημονικό και συμβατό με τον ρόλο του.



Το φαρμακείο δεν είναι βιτρίνα προς διαφήμιση.

Είναι χώρος εμπιστοσύνης.

Είναι χώρος υγείας.

Είναι λειτούργημα με κοινωνική αποστολή.



Και ως τέτοιο πρέπει να το προστατεύουμε όλοι.



Πηγή:

Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης — Απαγόρευση ανάρτησης βίντεο σχετικών με φαρμακεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και λοιπές προωθητικές ενέργειες φαρμακοποιών



Hellenic Train : Αναστέλλονται από το Σάββατο προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο .
Hellenic Train : Αναστέλλονται από το Σάββατο προσωρινά όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο .
Πρόσκληση σε σειρά εκδηλώσεων για το δάσος Βελανιδιάς στον Δήμο Ξηρομέρου, στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.
Πρόσκληση σε σειρά εκδηλώσεων για το δάσος Βελανιδιάς στον Δήμο Ξηρομέρου, στο πλαίσιο του Eυρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα.
Μαν. Κατσαράκης για ιδιοκτησιακό φαρμακείων: Το 33% ήταν απόλυτά επιτυχημένη και κομβική μεταρρύθμιση
Μαν. Κατσαράκης για ιδιοκτησιακό φαρμακείων: Το 33% ήταν απόλυτά επιτυχημένη και κομβική μεταρρύθμιση
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
ΦΥΚ μέσω Ιδιωτικών Φαρμακείων: Ο Πρόεδρος του ΠΦΣ στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης
Χανταϊός: Ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας
Χανταϊός: Ένα σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας
Αντιπαράθεση ΠΦΣ και Συνδικαλιστών – Βαλτάς: Η στείρα λογική της άρνησης δεν προσφέρει στον κλάδο
Αντιπαράθεση ΠΦΣ και Συνδικαλιστών – Βαλτάς: Η στείρα λογική της άρνησης δεν προσφέρει στον κλάδο
Επιστολή ΠΦΣ προς τις Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου σχετικά με την υποστήριξη των φαρμακείων για την πρόσβαση στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
Επιστολή ΠΦΣ προς τις Εταιρείες Κατασκευής Λογισμικού Φαρμακείου σχετικά με την υποστήριξη των φαρμακείων για την πρόσβαση στη νέα πύλη ΕΟΠΥΥ ΚΜΕΣ
Γιώργος Λιάγκας για τα 10 λεπτά καθυστέρηση : Θα το ξεπληρώσουν μόνο αν μου δώσουν…»
Γιώργος Λιάγκας για τα 10 λεπτά καθυστέρηση : Θα το ξεπληρώσουν μόνο αν μου δώσουν…»
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ' Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατός ο τελικός του Europa League
Prime Time Ζώνη: Το «Μπαμπά Σ’ Αγαπώ» στην κορυφή – Δυνατός ο τελικός του Europa League
Ο ΠΟΥ ανησυχεί για "το εύρος" της επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να διαρκέσει καιρό
Ο ΠΟΥ ανησυχεί για “το εύρος” της επιδημίας Έμπολα στο Κονγκό και προειδοποιεί ότι ενδέχεται να διαρκέσει καιρό
Διεκδίκηση προσφοράς Με αφορμή την ονομαστική της εορτή, η Τίνα Μεσσαροπούλου συνομίλησε ζωντανά με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την τηλεοπτική της παρέα το πρωινό της Πέμπτης στο Happy Day του Alpha. Κι αυτό, μιας και αμέσως μετά τις ευχές στους συνεργάτες που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κά
Διεκδίκηση προσφοράς Με αφορμή την ονομαστική της εορτή, η Τίνα Μεσσαροπούλου συνομίλησε ζωντανά με την Σταματίνα Τσιμτσιλή και την τηλεοπτική της παρέα το πρωινό της Πέμπτης στο Happy Day του Alpha. Κι αυτό, μιας και αμέσως μετά τις ευχές στους συνεργάτες που βρίσκονταν μπροστά και πίσω από τις κά
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/5/2026)
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (20/5/2026)