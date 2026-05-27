2026-05-27 14:11:01
Φωτογραφία για Τετάρτη, 27/5/2026: Εργασίες ημέρας

 



Μαθηματικά: Αφού μελετήσουμε το φύλλο θεωρίας με τα στοιχεία και τις μετρήσεις στον κύκλο και περιηγηθούμε στο υλικό της προηγούμενης ανάρτησης, λύνουμε τα προβλήματα 3 και 5 της φωτοτυπίας που ξεκινήσαμε στην τάξη. Ειδικά για το πρόβλημα 5, σχεδιάζουμε τους ζητούμενους κύκλους σε χαρτί μιλιμετρέ, με τον διαβήτη μας, αφού υπολογίσουμε την ακτίνα τους, βέβαια.

Ιστορία: Διαβάζουμε το κείμενο του κεφαλαίου Ε7 "Το Αλβανικό Έπος" (βλέπουμε και τη σχετική ανάρτηση), ώστε να βρούμε και να γράψουμε στο τετράδιο για τα υπόλοιπα μαθήματα από έναν πλαγιότιτλο για καθεμιά από τις τρεις ενότητες, στις οποίες χωρίσαμε το κείμενο ("Μετά την ήττα... από την Ιταλία" / "Το 1939... από τη Θεσσαλία" / "Όμως ο ελληνικός στρατός... τη λευτεριά του"). Τέλος, συμπληρώνουμε την εργασία 13, στη σελίδα 36 του Τ.Ε..

Φυσική: Διαβάζουμε προσεκτικά τις παρατηρήσεις των πειραμάτων και το συμπέρασμα του ΦΕ5 "Τριβή - Μια σημαντική δύναμη", με τη συνδρομή της αντίστοιχης ανάρτησης. Μετά συμπληρώνουμε την εργασία 1 (σελίδες 177 έως και 179).

