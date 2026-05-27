2026-05-27 12:29:08
Φωτογραφία για Αγίου Πνεύματος: Υποχρεωτική αργία για τα φαρμακεία βάσει νόμου

Επειδή κάθε χρόνο, πλησιάζοντας η ημέρα του Αγίου Πνεύματος, δημιουργούνται απορίες για το αν πρόκειται ή όχι για αργία των φαρμακείων, υπενθυμίζουμε το ισχύον πλαίσιο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 26 του Ν. 4613/2019, με την οποία αντικαταστάθηκε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1963/1991, προβλέπεται απαγόρευση λειτουργίας των φαρμακείων σε συγκεκριμένες αργίες κάθε έτους.

Στις αργίες αυτές περιλαμβάνεται ρητά και η ημέρα του Αγίου Πνεύματος.



Τη Δευτέρα λοιπόν, 1 Ιουνίου 2026, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, τα φαρμακεία παραμένουν κλειστά.



Η εξαίρεση αφορά μόνο τα φαρμακεία που έχουν οριστεί στο πρόγραμμα διημερεύσεων και διανυκτερεύσεων, ώστε να εξυπηρετείται το κοινό για τις αναγκαίες περιπτώσεις.



Η υπενθύμιση γίνεται για να υπάρχει σωστή ενημέρωση προς τους συναδέλφους και προς το κοινό, αλλά και για να αποφευχθούν παρερμηνείες ή τυχόν προβλήματα για τα φαρμακεία.



Πηγή

Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος:

Απαγόρευση λειτουργίας φαρμακείων κατά τις αργίες — Ανακοίνωση ΠΦΣ

Νομοθετική βάση: Ν. 4613/2019, άρθρο 26, με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 1963/1991.


