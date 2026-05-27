Με αφορμή το μπαράζ αναρτήσεων και τη μαζική προβολή σκευασμάτων απώλειας βάρους στο διαδίκτυο, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) ξεκαθαρίζει το τοπίο και προειδοποιεί: η προώθηση αυτών των προϊόντων από διάσημα επιδραστικά πρόσωπα (influencers) ή επαγγελματίες υγείας –ακόμη και με το πρόσχημα της απλής «ενημέρωσης» ή της κατάθεσης προσωπικής εμπειρίας– συνιστά παράνομη πράξη και διώκεται.Στο πλαίσιο της αυστηρής εφαρμογής της φαρμακευτικής νομοθεσίας, ορίζονται ρητά τα εξής:Απόλυτο «εμπάργκο» στα συνταγογραφούμενα φάρμακα: Απαγορεύεται καθολικά η άμεση ή έμμεση διαφήμιση προς το ευρύ κοινό οποιουδήποτε φαρμάκου απαιτεί ιατρική συνταγή. Η απαγόρευση αυτή καλύπτει τόσο την εμπορική ονομασία του σκευάσματος όσο και τη χρήση της δραστικής του ουσίας, όταν αυτή φωτογραφίζει συγκεκριμένο προϊόν.«Κόκκινη κάρτα» στα υπό έρευνα σκευάσματα: Είναι παράνομη η οποιαδήποτε αναφορά ή παρουσίαση ουσιών που βρίσκονται ακόμη σε φάση κλινικών δοκιμών και δεν έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας. Η προβολή τους ως έτοιμες «θεραπευτικές λύσεις» αποτελεί σοβαρή παρανομία.Σήμα Κινδύνου για τη Δημόσια Υγεία: Ο ΕΟΦ εφιστά την προσοχή του καταναλωτικού κοινού στους σοβαρούς κινδύνους που κρύβει η ψηφιακή προώθηση τέτοιων σκευασμάτων. Παράλληλα, προειδοποιεί τους πολίτες να μην αγοράζουν φάρμακα από το διαδίκτυο ή παράνομα δίκτυα διανομής, καθώς τα προϊόντα αυτά είναι συχνά μη αδειοδοτημένα ή ψευδεπίγραφα (πλαστά), θέτοντας τη ζωή τους σε άμεσο κίνδυνο.Πώς επιτρέπεται η ενημέρωση: Η ευαισθητοποίηση του κοινού για νόσους (όπως η παχυσαρκία) επιτρέπεται αποκλειστικά σε γενικό και επιστημονικό πλαίσιο. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αναφορά σε συγκεκριμένες δραστικές ουσίες ή συνταγογραφούμενα φάρμακα που καθοδηγούν έμμεσα τον καταναλωτή.Διαβάστε περισσότερα