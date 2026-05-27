



Αλλαγές φαίνεται πως δρομολογούνται για το «Καλύτερα δε γίνεται» τη νέα τηλεοπτική σεζόν, παρά τη σταθερή επιτυχία που καταγράφει η εκπομπή της Ναταλία Γερμανού στη μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου στον Alpha.

Η παρουσιάστρια ολοκληρώνει ακόμη μία χρονιά με πρωτιά στους πίνακες τηλεθέασης και ήδη έχει ξεκινήσει ο σχεδιασμός για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως το επιτυχημένο μαγκαζίνο δεν θα συνεχίσει με την ίδια ακριβώς σύνθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, στο παρασκήνιο βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για ανανέωση της ομάδας μπροστά και πίσω από τις κάμερες, με στόχο την ανανέωση του περιεχομένου και της δυναμικής της εκπομπής.

Μάλιστα, δύο πρόσωπα που συμμετέχουν σήμερα στο πάνελ φέρονται να βρίσκονται κοντά στην αποχώρηση, καθώς έχουν ήδη δεχθεί προτάσεις για συνεργασία από άλλα τηλεοπτικά projects της νέας χρονιάς.

