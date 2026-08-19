2026-08-19 12:40:03

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιδημιολογική εικόνα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς η μετάδοση στη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με 110 κρούσματα και 9 θανάτους έως τις 12 Αυγούστου, οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχει ακόμη κρίσιμο χρονικό περιθώριο για να περιοριστεί η διασπορά.



Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προειδοποιεί ότι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση, με 110 εγχώρια περιστατικά, εκ των οποίων τα 81 αφορούν σοβαρή προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η μετάδοση έχει επεκταθεί σε 39 δήμους, με έντονη δραστηριότητα σε Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η περίοδος υψηλού κινδύνου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.



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