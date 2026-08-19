2026-08-19 12:40:03
Φωτογραφία για Ανησυχία για την αυξανόμενη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου – Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων ζητά άμεση κλιμάκωση μέτρων
Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων εκφράζει έντονη ανησυχία για την επιδημιολογική εικόνα του ιού του Δυτικού Νείλου, καθώς η μετάδοση στη χώρα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Με 110 κρούσματα και 9 θανάτους έως τις 12 Αυγούστου, οι ειδικοί τονίζουν ότι υπάρχει ακόμη κρίσιμο χρονικό περιθώριο για να περιοριστεί η διασπορά.

Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων προειδοποιεί ότι η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας παρουσιάζει ανησυχητική αύξηση, με 110 εγχώρια περιστατικά, εκ των οποίων τα 81 αφορούν σοβαρή προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η μετάδοση έχει επεκταθεί σε 39 δήμους, με έντονη δραστηριότητα σε Αττική, Θεσσαλία και Κεντρική Μακεδονία, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι η περίοδος υψηλού κινδύνου βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

  Διαβάστε περισσότερα pharmateam
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αγγλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Νιου Κρος - Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αγγλία: Επίθεση με μαχαίρι σε σταθμό του Νιου Κρος - Ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.
Τι ανακοινώνει ο ΣΚΑΪ για την Μίνα Καραμήτρου;
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Τι ανακοινώνει ο ΣΚΑΪ για την Μίνα Καραμήτρου;
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Τα κανάλια των «δύο μέτρων»: Δελτία Τύπου με το κιλό, ενημέρωση μόνο για τους… εκλεκτούς
Τα κανάλια των «δύο μέτρων»: Δελτία Τύπου με το κιλό, ενημέρωση μόνο για τους… εκλεκτούς
Hellenic Train: Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς.
Hellenic Train: Διεκόπη σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Οινόη – Χαλκίδα, εξαιτίας πυρκαγιάς.
Με αναφορά σε ρεπορτάζ του DailyPharmaNews η ανταπάντηση του ΠΦΣ στην εταιρεία που κατήγγειλε για απαράδεκτο τρόπο διάθεσης σκευάσματός της
Με αναφορά σε ρεπορτάζ του DailyPharmaNews η ανταπάντηση του ΠΦΣ στην εταιρεία που κατήγγειλε για απαράδεκτο τρόπο διάθεσης σκευάσματός της
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό- Είχε διακοπεί λόγω ατόμου στη σήραγγα.
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των συρμών στη Γραμμή 2 του Μετρό- Είχε διακοπεί λόγω ατόμου στη σήραγγα.
Ο ΠΦΣ καταγγέλλει εταιρεία κυρίαρχη στο χώρο της εξωσωματικής για απαράδεκτο τρόπο διάθεσης σκευάσματός της
Ο ΠΦΣ καταγγέλλει εταιρεία κυρίαρχη στο χώρο της εξωσωματικής για απαράδεκτο τρόπο διάθεσης σκευάσματός της
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά.
Σύνταξη έως και 10 χρόνια νωρίτερα – Ποιους αφορά.
Σιδηροδρομική απομόνωση στη Θράκη: Η πραγματικότητα, οι επιπτώσεις και η ελπίδα του τουριστικού τρένου.
Σιδηροδρομική απομόνωση στη Θράκη: Η πραγματικότητα, οι επιπτώσεις και η ελπίδα του τουριστικού τρένου.
SOS: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΙΜΟΝΥΤΑΙ ΦΩΝΕΕΣ ΣΥΓΓΕΚΝΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΑΤΗΣΗ
SOS: ΑΠΑΤΕΩΝΕΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΜΙΜΟΝΥΤΑΙ ΦΩΝΕΕΣ ΣΥΓΓΕΚΝΩΝ ΣΑΣ ΓΙΑ ΕΞΑΠΑΑΤΗΣΗ
Το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά την Πέμπτη 27 Αυγούστου με 5 νέους σταθμούς.
Το Μετρό Θεσσαλονίκης φτάνει στην Καλαμαριά την Πέμπτη 27 Αυγούστου με 5 νέους σταθμούς.
Επτάλοφος Θεσσαλονίκης: Η ιστορική πεζογέφυρα αποχωρεί, η νέα έτοιμη να πάρει τη θέση της.
Επτάλοφος Θεσσαλονίκης: Η ιστορική πεζογέφυρα αποχωρεί, η νέα έτοιμη να πάρει τη θέση της.