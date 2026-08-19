Σιδηροδρομική απομόνωση στη Θράκη: Η πραγματικότητα, οι επιπτώσεις και η ελπίδα του τουριστικού τρένου.
2026-08-19 10:56:46
Το μακρινό 2011 προσπαθούσαμε να καθιερώσουμε μια τουριστική – πολιτιστική δράση που θα συνέδεε την Δράμα με την Ξάνθη μέσω του σιδηροδρόμου που υπήρχε... πέρα των τότε τακτικών δρομολογίων.Γράφει ο Κώστας Παπακοσμάςthrakinea.grΩς Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού – Τουρισμού και με την παραίνεση του συνόλου των περιφερειακών συμβούλων Δράμας και Ξάνθης έστειλα επιστολή στις 9 Αυγούστου του 2011, sidirodromikanea
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