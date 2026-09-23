2026-09-23 09:29:59
Φωτογραφία για Μετρό: Η ανησυχία για τα κτήρια φτάνει στα Εξάρχεια – Φόβοι για μεγαλύτερες ζημιές από αυτές της Κυψέλης.
Οι πρόσφατες ζημιές και καθιζήσεις στην Κυψέλη εντείνουν τον προβληματισμό των κατοίκων των Εξαρχείων. Τι υποστηρίζουν για το υπέδαφος και τα παλιά κτήρια της περιοχήςΤην τελευταία εβδομάδα, οι τοίχοι και οι κολώνες των Εξαρχείων έχουν γεμίσει αφίσες, αποτυπώνοντας την ανησυχία των κατοίκων για την επικείμενη διέλευση του μετροπόντικα κάτω από τα σπίτια τους. Οι πρόσφατες καθιζήσεις και οι sidirodromikanea
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