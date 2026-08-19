2026-08-19 12:29:36

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στον σταθμόΈνα άτομο υπέστη τραύματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν τη ζωή του, αφού μαχαιρώθηκε σε σιδηροδρομικό σταθμό στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.Η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών κλήθηκε στον σταθμό του Νιου Κρος λίγο μετά τις 4.30 μ.μ. την Τρίτη (18 Αυγούστου) μετά από αναφορές για περιστατικό.Αστυνομικοί στάλθηκαν στο τμήμα μαζί με συναδέλφους παραϊατρικούς sidirodromikanea

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