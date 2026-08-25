2026-08-25 07:55:23

Για τα τέλη Οκτωβρίου μετατίθεται πλέον η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS στο σιδηροδρομικό τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Κραννώνας στη Θεσσαλία, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τρίμηνη παράταση της σχετικής εργολαβίας.Η νέα προθεσμία ορίστηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026, έναντι της αρχικής συμβατικής ημερομηνίας sidirodromikanea

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