2026-08-25 07:55:23
Φωτογραφία για Παράταση έως τα τέλη Οκτωβρίου για σηματοδότηση και ETCS στο σιδηροδρομικό τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Κραννώνας στη Θεσσαλία.
Για τα τέλη Οκτωβρίου μετατίθεται πλέον η ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης των συστημάτων σηματοδότησης, τηλεδιοίκησης, ηλεκτροκίνησης και ETCS στο σιδηροδρομικό τμήμα Παλαιοφάρσαλος – Κραννώνας στη Θεσσαλία, καθώς το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ενέκρινε τρίμηνη παράταση της σχετικής εργολαβίας.Η νέα προθεσμία ορίστηκε για τις 29 Οκτωβρίου 2026, έναντι της αρχικής συμβατικής ημερομηνίας sidirodromikanea
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