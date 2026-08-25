2026-08-25 08:04:51
Φωτογραφία για Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Αντίστροφη μέτρηση για τις πληρωμές – Ποιοι βλέπουν πρώτοι τα χρήματά τους στα ΑΤΜ.
Εν αναμονή των πληρωμών των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2026 βρίσκονται οι δικαιούχοι.Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.325.802 δικαιούχους έως και την Παρασκευή (28/8), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, οι οποίες θα πληρωθούν σε δύο διαφορετικές sidirodromikanea
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