2026-08-25 08:04:51

Εν αναμονή των πληρωμών των συντάξεων του Σεπτεμβρίου 2026 βρίσκονται οι δικαιούχοι.Συνολικά 2.483.783.697,78 ευρώ θα καταβληθούν σε 4.325.802 δικαιούχους έως και την Παρασκευή (28/8), στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.Το μεγαλύτερο μέρος των καταβολών αφορά τις κύριες και επικουρικές συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026, οι οποίες θα πληρωθούν σε δύο διαφορετικές sidirodromikanea

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ