2026-08-10 07:23:13
Φωτογραφία για Το «Χελιδόνι» της Ρωσίας: Το πρώτο ηλεκτρικό τρένο πλήρους αυτονομίας σε ανοιχτό σιδηροδρομικό δίκτυο.
Το σύστημα είναι εξ ολοκλήρου ρωσικής ανάπτυξης και θεωρείται μοναδικό στον κόσμο, καθώς σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε ανοιχτές σιδηροδρομικές υποδομές και όχι σε περιφραγμένους ή κλειστούς χώρους.Σε τροχιά δοκιμών τέθηκε στη Ρωσία το ηλεκτρικό τρένο «Lastochka» (Χελιδόνι), το οποίο ενσωματώνει το ανώτατο, τέταρτο επίπεδο αυτοματοποίησης και κινείται εντελώς χωρίς ανθρώπινη παρουσία στην sidirodromikanea
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Trenitalia France: 19 τρένα υψηλής ταχύτητας Hitachi για τη διασυνοριακή σύνδεση Παρίσι–Λονδίνο.
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