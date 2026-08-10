2026-08-10 07:23:13

Το σύστημα είναι εξ ολοκλήρου ρωσικής ανάπτυξης και θεωρείται μοναδικό στον κόσμο, καθώς σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε ανοιχτές σιδηροδρομικές υποδομές και όχι σε περιφραγμένους ή κλειστούς χώρους.Σε τροχιά δοκιμών τέθηκε στη Ρωσία το ηλεκτρικό τρένο «Lastochka» (Χελιδόνι), το οποίο ενσωματώνει το ανώτατο, τέταρτο επίπεδο αυτοματοποίησης και κινείται εντελώς χωρίς ανθρώπινη παρουσία στην sidirodromikanea

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