2026-08-17 15:20:51

Μετά από αρκετά χρόνια κατασκευής, η μέρα έφτασε επιτέλους: Στις 22 Αυγούστου 2026, ο Ελαφρύς Σιδηρόδρομος της Κοπεγχάγης (Greater Copenhagen Light Rail) θα ανοίξει σε όλο το τμήμα μεταξύ Ishøj και Lundtofte. Αυτό σημαίνει το άνοιγμα 17 ακόμη σταθμών, συμπεριλαμβανομένων τριών σταθμών στην πανεπιστημιούπολη Lyngby του DTU.Σύμφωνα με τον Otto Anker Nielsen, καθηγητή μοντελοποίησης μεταφορών στο sidirodromikanea

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