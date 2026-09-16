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Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2025, η Ελλάδα βρίσκεται στην τριάδα των χωρών όπου οι νέοι φεύγουν αργότερα από το πατρικό τους σπίτι, στα 30,9 έτη, έναντι ευρωπαϊκού μέσου όρου 26,3 ετών.Η Eurostat ανακοίνωσε νέα στοιχεία για το 2025 σχετικά με την ηλικία στην οποία οι νέοι εγκαταλείπουν το πατρικό τους σπίτι στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα κατατάσσεται στο top 3 των χωρών με τη μεγαλύτερη μέση ηλικία αποχώρησης, στα 30,9 έτη, ίδια με τη Σλοβακία, με μόνο τους Κροάτες να αποχωρίζονται την οικογενειακή εστία σε μεγαλύτερη ηλικία, στα 31,5 έτη.Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν η Ισπανία και η Ιταλία, όπου οι νέοι φεύγουν από το πατρικό στα 30,2 έτη. Αντίθετα, οι χαμηλότερες μέσες ηλικίες καταγράφηκαν στη Φινλανδία (21,4 έτη), τη Δανία (21,8 έτη) και την Εσθονία και τη Λιθουανία (22,7 έτη και στις δύο χώρες). Σύμφωνα με την Eurostat, το 2025 οι νέοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγκατέλειπαν το πατρικό τους σπίτι κατά μέσο όρο στην ηλικία των 26,3 ετών, ηλικία οριακά αυξημένη σε σχέση με τα 26,2 έτη του 2024.Ποια είναι η σχέση απασχόλησης και αποχώρησης από το πατρικό;Στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας καταγράφεται επίσης η σχέση του «απογαλακτισμού» από την οικογένεια με το ποσοστό απασχόλησης των νέων ηλικίας 20-29 ετών, το οποίο το 2025 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 65,5% στην Ευρωπαϊκή Ένωση.Όπως σημειώνει η Eurostat, «στις περισσότερες χώρες όπου η ηλικία αποχώρησης των νέων από το πατρικό σπίτι είναι χαμηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-29 ετών είναι υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο». Για παράδειγμα, σε χώρες όπου οι νέοι τείνουν να εγκαταλείπουν νωρίτερα την πατρική κατοικία, όπως η Ολλανδία, η Δανία, η Γερμανία και η Σουηδία, το ποσοστό απασχόλησης των νέων τείνει επίσης να είναι υψηλότερο.Γιατί οι Έλληνες νέοι μένουν περισσότερο στο πατρικό;«Αντίθετα, σε χώρες όπου οι νέοι φεύγουν αργότερα από το πατρικό τους σπίτι, όπως η Ελλάδα, η Κροατία, η Ισπανία και η Ιταλία, το ποσοστό απασχόλησης ήταν χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» καταλήγει η ανακοίνωση της Eurostat.Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι η καθυστερημένη ανεξαρτητοποίηση των νέων συνδέεται στενά με τις δυσκολίες εύρεσης σταθερής εργασίας σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων 20-29 ετών παραμένει χαμηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.