2026-09-16 21:37:13
Φωτογραφία για Τουρκικά ΜΜΕ: Η Τουρκία μετακινεί Ταξιαρχία Καταδρομών στο Σόκε, κοντά στη Σάμο
 

"Mετά την πρόσφατη κακομαθημένη συμπεριφορά της Ελλάδας και την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, αυτή η μετακίνηση αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός".

Η Τουρκία προχωρά στη μετακίνηση της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Τούντζελι στην περιοχή Σόκε -κοντά στη Σάμο-, όπως μεταδίδει τυο τουρκικό ahaber.

Μάλιστα, Τούρκοι αναλυτές, κάνουν λόγο για «αλλαγή στρατιωτικών ισορροπιών» στο Αιγαίο υπέρ της Τουρκίας.

Αξιολογώντας τις εξελίξεις σε ζωντανή μετάδοση του A Haber, ο δημοσιογράφος Γκιουνγκόρ Γιαβουζασλάν δήλωσε ότι η ανάπτυξη της 51ης Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζάτ στο Σόκε αποτελεί μία από τις προγραμματισμένες δραστηριότητες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Η ανάπτυξη της Ταξιαρχίας Καταδρομών από το Χοζάτ στο Σόκε αποτελεί μία από τις συνήθεις δραστηριότητες των Τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων. Λαμβάνονται αποφάσεις στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και του σχεδιασμού. Ωστόσο, μετά την πρόσφατη κακομαθημένη συμπεριφορά της Ελλάδας και την επίσκεψη του Μητσοτάκη στο Καστελλόριζο, αυτή η μετακίνηση αποτελεί ένα αξιοσημείωτο γεγονός».

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν τόσο μεγάλη επιχειρησιακή ικανότητα, ώστε μπορούν να μετακινούν και να αναπτύσσουν πολύ εύκολα μια μεγάλη ταξιαρχία τόσο εντός όσο και εκτός της χώρας. Ακόμη και αν ένας δικός μας ήρωας αλλάξει απλώς θέση υπηρεσίας, αυτό γίνεται θέμα στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά.
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