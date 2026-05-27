Εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-604/24, σχετικά με τη δυνατότητα διάθεσης μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων από ηλεκτρονικά φαρμακεία.

Πρόκειται αναμφίβολα για μια σημαντική εξέλιξη, για την οποία αναμένεται η επίσημη τοποθέτηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Προς το παρόν, έχει ιδιαίτερη σημασία η άμεση τοποθέτηση του νομικού συμβούλου του ΠΦΣ, κ. Ηλία Δημητρέλλου. Οι συνάδελφοι μπορούν να είναι βέβαιοι ότι η θέση του ΠΦΣ παραμένει σταθερή και αμετάβλητη.

Η ανακοίνωση του νομικού συμβούλου του ΠΦΣ, κ. Ηλία Δημητρέλλου:

Εκδόθηκε η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως (C 604/24) επί των προδικαστικών ερωτημάτων που είχε υποβάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας (Δ΄ Τμήμα Επταμελές) κατόπιν της αιτήσεως ακυρώσεως που είχε υποβάλει φαρμακοποιός που διατηρεί ηλεκτρονικό φαρμακείο, κατά της υπ’ αριθμόν Γ.Π.οικ.22609/19.4.2022 ΚΥΑ.

Σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ, τα πιστοποιημένα από τον Π.Φ.Σ. ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείου επιτρέπεται να πωλούν μέσω του διαδικτύου, μόνο τα φάρμακα τα οποία, σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους, κατατάσσονται ή έχουν καταταγεί στην υποκατηγορία των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. της κατηγορίας των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ..

Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως κρίνει ότι το άρθρο 85γ, παρ. 1 και 2, της οδηγίας 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2011/62/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2011, έχει την έννοια ότι αντιτίθεται σε εθνική ρύθμιση η οποία, κατ’ επίκληση λόγων αναγόμενων στην προστασία της δημόσιας υγείας, απαγορεύει την πώληση εξ αποστάσεως στο κοινό, από ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείου που κάνουν χρήση των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, φαρμάκων για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική συνταγή, πλην μιας υποκατηγορίας των φαρμάκων αυτών.

Δηλαδή ότι δεν είναι επιτρεπτός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο περιορισμός διάθεσης μόνο των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ. από τα ηλεκτρονικά φαρμακεία, από το σύνολο των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Με το νέο δικαστικό έτος, θα προσδιοριστεί νέα δικάσιμος στο ΣτΕ για να εκδοθεί εν συνεχεία οριστική απόφαση βάσει της αποφάσεως του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

Προφανέστατα πρόκειται για μία πολύ σοβαρή εξέλιξη, η οποία όμως δεν αποτέλεσε «κεραυνός εν αιθρία», λαμβανομένου υπ’ όψιν του πραγματικού γεγονότος ότι μόνο στην Ελλάδα και την Κύπρο δεν διατίθενται τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. από τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων.

Προφανέστατα επίσης, ο Π.Φ.Σ. είχε προετοιμαστεί εδώ και καιρό, για αυτό το ενδεχόμενο. Και οφείλω να πω αρκούντως ικανοποιητικά. Και εδώ σταματώ, καθότι πολλές φορές «ο εχθρός είναι εντός των πυλών».

Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρόκειται για μία εν εξελίξει προσπάθεια όλου του κλάδου, η οποία έχει ξεκινήσει από το 2016 (με την θεσμοθέτηση των ΓΕ.ΔΙ.ΦΑ.), επιτεύχθηκε το 2022 (με την έκδοση της άνω ΚΥΑ) και στο επόμενο χρονικό διάστημα θα κορυφωθεί.

Σχόλιο: Η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, καθώς αναμένεται η συνέχεια ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και η επίσημη τοποθέτηση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

farmakopoioi

Πηγές Απόφαση Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση C-604/24, Farmakeio YZ & Sia Ανακοίνωση / τοποθέτηση του νομικού συμβούλου του ΠΦΣ, κ. Ηλία Δημητρέλλου