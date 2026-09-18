2026-09-18 12:19:53
Φωτογραφία για Μεσημεριανή Ζώνη: Το «Live You» κράτησε την πρωτιά – Σε απόσταση το «Ρεπορτάζ Τώρα!» αλλά με ανεβασμένα ποσοστά...
Το «Live You» βρέθηκε στην πρώτη θέση της μεσημεριανής ζώνης, σημειώνοντας 14.9% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή ξεχώρισε από τις υπόλοιπες επιλογές της ζώνης, δημιουργώντας αισθητή διαφορά από τη δεύτερη θέση.

Ακολούθησε το «Ρεπορτάζ Τώρα!» με 8.3%, σε μια επίδοση που το έφερε στη δεύτερη θέση της κατάταξης. Η απόσταση από την κορυφή της ζώνης διαμορφώθηκε στις 6.6 μονάδες.

Χαμηλότερα κινήθηκε η «Pop Μαγειρική - Ι Κύκλος», η οποία κατέγραψε 2.1% και ολοκλήρωσε την εικόνα της μεσημεριανής ζώνης.

Πηγή: tvnea.com
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