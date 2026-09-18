2026-09-18 12:19:53

Το «Live News» ήταν για ακόμη μία ημέρα ο μεγάλος πρωταγωνιστής της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας 22,7% και διατηρώντας ξεκάθαρο προβάδισμα απέναντι στον ανταγωνισμό.



Ακολούθησε η επανάληψη του «Είσαι το Ταίρι μου» με 11,2%, ενώ το «Studio στις 3» σημείωσε 10,8% και ο «Τροχός της Τύχης» κινήθηκε στο 10,3%. Οι «Καθαρές Κουβέντες» κατέγραψαν 5,9%, ενώ ο αγώνας ΑΕΚ – Πανσερραϊκός για το Superbet Κύπελλο Ελλάδας στον ΣΚΑΪ σημείωσε 5,7%.



Στο χαμηλότερο σημείο της ζώνης βρέθηκε το «Studio 4» της ΕΡΤ1 με μόλις 2,4%, μια επίδοση που έρχεται να ενισχύσει τον προβληματισμό γύρω από τη συγκεκριμένη εκπομπή.



Και εδώ πλέον δεν είναι μόνο το ποσοστό. Η εκπομπή δείχνει σε αρκετές περιπτώσεις εκτός τόπου και χρόνου, με θεματολογία που μοιάζει εντελώς αδιάφορη για το τηλεοπτικό κοινό. Παράλληλα, πολλές φορές έχουμε την αίσθηση πως η Κατερίνα Καραβάτου είναι πολύ μακριά από την εικόνα που γνωρίζαμε τα προηγούμενα χρόνια.



Και κάτι ακόμη, προς την ΕΡΤ: επιτέλους, σταματήστε το ξένο gossip. Δεν σας κάνει πιο ποιοτικούς. Αντίθετα, σε αρκετές περιπτώσεις σας κάνει ακόμη πιο αδιάφορους.



Πηγή: tvnea.com



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