2026-09-18 12:19:53

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha βρέθηκε στην κορυφή της τηλεθέασης, καταγράφοντας 14,9% και παίρνοντας την πρώτη θέση στη βραδινή ενημερωτική ζώνη.



Ακολούθησαν τα «MEGA Γεγονότα» με 10,4%, ενώ το Star News σημείωσε 10,1%. Στο 9,1% κινήθηκε το ANT1 NEWS, ενώ το Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων του ΣΚΑΪ κατέγραψε 7,9%.



Το OPEN NEWS σημείωσε 5,8%, ενώ αρκετά χαμηλότερα κινήθηκε το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ1, μαζί με αθλητικά και καιρό, που περιορίστηκε στο 2,7%.



Πηγή: tvnea.com



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