2026-09-18 12:19:53





Το «Σόι σου» ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της prime time, καταγράφοντας 19,4% και ξεχωρίζοντας σημαντικά απέναντι στον ανταγωνισμό.



Πολύ ψηλά κινήθηκαν και τα «Μαύρα Μεσάνυχτα», με μία από τις μεταδόσεις τους να φτάνει το 17,4%, ενώ το «Στο Παρά Πέντε» σημείωσε 17,3% και 16,6% στις δύο μεταδόσεις του. Το «Έλα ν’ αγαπηθούμε ντάρλινγκ» στον Alpha κινήθηκε στο 14,4%, ενώ το «Είσαι το Ταίρι μου» κατέγραψε 13,9%.



Στο 13,6% βρέθηκε ακόμη μία μετάδοση του «Σόι σου», ενώ το «Μπαμπά σ’ αγαπώ» σημείωσε 13,2%. Τα «Μαύρα Μεσάνυχτα» είχαν ακόμη μία μετάδοση στο 12,6%, ενώ η «Κυρά μας η μαμά» στον ΑΝΤ1 κατέγραψε 11,3%.



Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος: Special» σημείωσε 10,3%, ενώ τα «Φαντάσματα» κινήθηκαν στο 9,6%. Οι «Μπλε Ώρες» έπεσαν σε μονοψήφια ποσοστά, καταγράφοντας 8,7%, ενώ η ταινία «Last Seen Alive» στο Star σημείωσε 7,0%.



Χαμηλότερα κινήθηκαν το «The 2Night Show» με 4,9%, το «Gran Torino» στο OPEN με 4,3%, το «Ώρα για Κύπελλο» με 3,1% και οι «Εικόνες» με 3,0%.



Πηγή: tvnea.com



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