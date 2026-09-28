2026-09-28 12:14:43
Φωτογραφία για ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς- Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή



 (Κοινό κοινωνικό μήνυμα του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και της Ένωσης Ασθενών Ελλάδας, για την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καρδιάς που είναι αύριο 29 Σεπτεμβρίου 2026, ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία και η Ένωση Ασθενών Ελλάδας παρουσιάζουν κοινό κοινωνικό μήνυμα. Με το σύνθημα «Η πρόληψη κρατά την καρδιά στη ζωή», το spot καλεί τον πολίτη να φροντίζει την καρδιά του με κίνηση και να απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας «Μίλησε με τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σου, η πρόληψη ξεκινά με ένα απλό βήμα».

Τα καρδιαγγειακά νοσήματα συνδέονται με τροποποιήσιμους παράγοντες κινδύνου, όπως η υπέρταση, η δυσλιπιδαιμία, ο σακχαρώδης διαβήτης, το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έλλειψη σωματικής άσκησης. Η έγκαιρη ενημέρωση, ο προληπτικός έλεγχος, η αναγνώριση των ενδείξεων που απαιτούν ιατρική αξιολόγηση και η προσήλωση στη θεραπεία, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη μείωση του κινδύνου.



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