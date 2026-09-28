2026-09-28 11:35:38
Φωτογραφία για Γιώργος Γεροντιδάκης: «Στο «Κρίνο και αγκάθι» με δυσκόλεψε περισσότερο το να κάνω τον καλό»



Με αφορμή τη νέα σειρά του Αντ1 “Κρίνο και αγκάθι” , ο Γιώργος Γεροντιδάκης έδωσε συνέντευξη στο περιοδικό Λοιπόν και τον δημοσιογράφο Ανδρέα Θεοδώρου.

Τι σου κέντρισε το ενδιαφέρον στον συγκεκριμένο χαρακτήρα;

Συνήθως σε όλους τους ρόλους καταλήγω στη φυλακή, τώρα ξεκινάω ανάποδα (γέλια). Ο ήρωας μου από το σκοτάδι πηγαίνει στο φως και η αλήθεια είναι πως πρόκειται για έναν καλό χαρακτήρα. Είναι ένας άνθρωπος που είναι σταθερός στις αξίες του, αγαπάει τους γύρω του, είναι προστατευτικός.



Έχει μεγάλη αίσθηση ανάληψης ευθυνών. Γενικά, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ στη σειρά είναι ότι πρόκειται για ένα χωριό που – στην ουσία – ξέρει μισές αλήθειες. Μου αρέσει πάρα πολύ που είναι ένα αστυνομικό θρίλερ εποχής, το οποίο έχει μέσα και αγάπη.



Θα δούμε και στα επόμενα επεισόδια αρκετό κυνηγητό για την ανακάλυψη της αλήθειας. Υπάρχουν πάρα πολλοί ρόλοι που παίζουν σημαντικό ρόλο.



Υπήρξε κάτι που σε δυσκόλεψε περισσότερο;



Ναι, το να κάνω τον καλό (γέλια). Θεωρώ ότι είναι αρκετά δύσκολο να κάνεις είτε τον καλό είτε τον κακό, αλλά γι’ αυτό σπουδάσαμε. Για να μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε μας δοθεί. Γενικά, δεν πιστεύω στους καλούς ή κακούς χαρακτήρες. Πιστεύω πάντα στο πως πράττει ο κάθε χαρακτήρας. Το δύσκολο κομμάτι εδώ είναι να βρεις αυτή τη γλυκύτητα που έχει ο Μάρκος.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/9/2026)
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Αναλυτικά τα 15' νούμερα τηλεθέασης σε όλα τα προγράμματα (27/9/2026)
Σίσσυ Χρηστίδου: «Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου»
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Σίσσυ Χρηστίδου: «Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου»
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
Νίκος Οικονομόπουλος: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη πηγαίναμε στον ίδιο γέροντα, έχουμε πει πολλά προσωπικά, η οικογένειά του μόνο το καλό του ήθελε»
Νίκος Οικονομόπουλος: «Με τον Γιώργο Μαζωνάκη πηγαίναμε στον ίδιο γέροντα, έχουμε πει πολλά προσωπικά, η οικογένειά του μόνο το καλό του ήθελε»
Prime Time Ζώνη: H αναμέτρηση Σερβία – Ελλάδα στην κορυφή – Ανεβασμένο το «Κρίνο και Αγκάθι»
Prime Time Ζώνη: H αναμέτρηση Σερβία – Ελλάδα στην κορυφή – Ανεβασμένο το «Κρίνο και Αγκάθι»
Κριτική - Κρίνο και Αγκάθι : Μια αξιοπρεπής πρεμιέρα που θέλει χρόνο για να ανθίσει...
Κριτική - Κρίνο και Αγκάθι : Μια αξιοπρεπής πρεμιέρα που θέλει χρόνο για να ανθίσει...
«Κρίνο και Αγκάθι»: Κάνει σήμερα πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1;
«Κρίνο και Αγκάθι»: Κάνει σήμερα πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο - Τι θα δούμε στη νέα σειρά του ΑΝΤ1;
Γιώργος Λιάγκας – Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Με έκραξες ανελέητα» – Η αποκάλυψη για τη… μπογιά στους κροτάφους
Γιώργος Λιάγκας – Δημήτρης Ουγγαρέζος: «Με έκραξες ανελέητα» – Η αποκάλυψη για τη… μπογιά στους κροτάφους
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» μπροστά
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» μπροστά
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Mega Non Stop» κρατά ψηλά τον πήχη - Συνεχίζει να είναι μπροστά απο το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Mega Non Stop» κρατά ψηλά τον πήχη - Συνεχίζει να είναι μπροστά απο το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Μεσημεριανή – Απογευματινή Ζώνη: «Καλύτερα δε Γίνεται!» στην κορυφή – Ακολουθούν «Μπακαλόγατος» και «Τροχός»
Μεσημεριανή – Απογευματινή Ζώνη: «Καλύτερα δε Γίνεται!» στην κορυφή – Ακολουθούν «Μπακαλόγατος» και «Τροχός»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το «STAR NEWS»
Κεντρικά δελτία ειδήσεων: Πρωτιά για το «STAR NEWS»
Prime time Ζώνη: Στην κορυφή η αναμέτρηση Γερμανία – Ελλάδα
Prime time Ζώνη: Στην κορυφή η αναμέτρηση Γερμανία – Ελλάδα