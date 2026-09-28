





Για τα πρότυπα ομορφιάς στην τηλεόραση, τις αλλαγές στην εξωτερική της εμφάνιση αλλά και τον τρόπο με τον οποίο έχει εξελιχθεί η αυτοπεποίθησή της μέσα στα χρόνια μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου.







Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Hello και τη δημοσιογράφο Μαρία Κολλιάτσα, αναφερόμενη μεταξύ άλλων στην εικόνα που καλούνται να έχουν οι γυναίκες στην τηλεόραση.







Η Σίσσυ Χρηστίδου τόνισε πως, παρά το γεγονός ότι η τηλεόραση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην εικόνα, η εξωτερική εμφάνιση δεν αποτελεί προϋπόθεση για την επιτυχία μιας παρουσιάστριας.







«Όχι επί της ουσίας, ίσως παροδικά και επιφανειακά. Δεν θεωρώ πως μια ωραία εμφάνιση μπορεί να αρκεί για να είναι καλή μια παρουσιάστρια ούτε πως μια ικανή παρουσιάστρια χρειάζεται οπωσδήποτε να χωράει στα στάνταρ της “τέλειας γυναίκας” για να πετύχει. Ναι, η τηλεόραση είναι εικόνα, αλλά η ομορφιά δεν είναι εικόνα απαραίτητα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Πέρασα εγκυμοσύνες, δυσκολίες, αυξομειώσεις βάρους»







Μιλώντας για τη δική της σχέση με την εικόνα της, η παρουσιάστρια έκανε έναν προσωπικό απολογισμό των τελευταίων είκοσι και πλέον ετών, κατά τη διάρκεια των οποίων έχει βιώσει σημαντικές αλλαγές τόσο στη ζωή της όσο και στο σώμα της.







«Κάνω αυτή τη δουλειά πάνω από είκοσι χρόνια πια. Πέρασα εγκυμοσύνες, δυσκολίες, αυξομειώσεις βάρους, μεγάλωσα, ωρίμασα», σημείωσε.







Όπως εξήγησε, η αυτοπεποίθησή της δεν εξαρτάται πλέον από την εξωτερική της εικόνα, αλλά έχει διαμορφωθεί μέσα από τις εμπειρίες και την προσωπική της εξέλιξη.







«Αυτό που σίγουρα μπορώ να σας πω είναι ότι η αυτοπεποίθησή μου είναι τελικά αντιστρόφως ανάλογη με την εικόνα μου και απόλυτα συνδεδεμένη με τις εμπειρίες και την προσωπική εσωτερική εξέλιξή μου», ανέφερε.







Κλείνοντας, η Σίσσυ Χρηστίδου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα για τη σχέση που έχει πλέον με τον εαυτό της, υπογραμμίζοντας πως η εσωτερική ισορροπία έχει μεγαλύτερη σημασία από την εξωτερική εμφάνιση.







«Σήμερα νιώθω πιο όμορφα από ποτέ, κι ας μην ισχύει αυτό για την εικόνα μου. Ισχύει μέσα μου, κι αυτό αρκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Πηγή: tvnea.com