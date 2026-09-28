2026-09-28 11:35:38
Φωτογραφία για Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Mega Non Stop» κρατά ψηλά τον πήχη - Συνεχίζει να είναι μπροστά απο το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση»
Συνεχίζει με δυνατά ποσοστά το «Mega Non Stop», το οποίο βρέθηκε ξανά στην κορυφή της πρωινής ψυχαγωγικής ζώνης, καταγράφοντας 15.3% στο δυναμικό κοινό. Η εκπομπή του MEGA άφησε πίσω της τον Νίκο Μάνεση, επιβεβαιώνοντας το καλό ξεκίνημά της.

Το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» κινήθηκε στο 10.0%, ενώ το «Ρεπορτάζ στις 10» ακολούθησε με 9.1%. Στο 7.0% βρέθηκε το «Καλημέρα Είπαμε;», με τη «Μια Ελλάδα Παρέα» να καταγράφει 6.8%.

Πηγή: tvnea.com
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Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Το «Mega Σαββατοκύριακο» μπροστά
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