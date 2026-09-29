Με 22.4% στο δυναμικό κοινό, το «Live News» βρέθηκε στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση έκανε πρεμιέρα το «The Chase» με 20.1%, ξεκινώντας τη νέα του πορεία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα. Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 13.3%, ενώ το «Studio στις 3» κινήθηκε στο 9.9%.

Η πρεμιέρα του «Cash or Trash» κατέγραψε 7.6%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» έκανε πρεμιέρα με 5.0%, σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα. Οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.5%, το «Studio 4» με 1.9% και η «Pop Μαγειρική» με 0.9% συμπλήρωσαν την εικόνα των επιδόσεων που δόθηκαν για τη ζώνη.

Πηγή: tvnea.com