2026-09-29 09:43:55
Φωτογραφία για Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κράτησε την κορυφή – Πρεμιέρα με 20.1% για το «The Chase»



 

Με 22.4% στο δυναμικό κοινό, το «Live News» βρέθηκε στην πρώτη θέση της απογευματινής ζώνης, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση της ημέρας.

Στη δεύτερη θέση έκανε πρεμιέρα το «The Chase» με 20.1%, ξεκινώντας τη νέα του πορεία σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικά επίπεδα. Ακολούθησε ο «Τροχός της Τύχης» με 13.3%, ενώ το «Studio στις 3» κινήθηκε στο 9.9%.

Η πρεμιέρα του «Cash or Trash» κατέγραψε 7.6%, ενώ το «Κάτι Ψήνεται» έκανε πρεμιέρα με 5.0%, σε χαμηλά μονοψήφια επίπεδα. Οι «Καθαρές Κουβέντες» με 3.5%, το «Studio 4» με 1.9% και η «Pop Μαγειρική» με 0.9% συμπλήρωσαν την εικόνα των επιδόσεων που δόθηκαν για τη ζώνη.



Πηγή: tvnea.com
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