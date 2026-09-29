Το «Ριφιφί» κατέκτησε την πρώτη θέση στην prime time ζώνη, καταγράφοντας 27.1% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε «Το Σόι Σου» με 24.9%, ενώ η δεύτερη επίδοση του ίδιου προγράμματος διαμορφώθηκε στο 21.1%, καθώς πρόκειται για διαφορετικές ώρες και διαφορετικά επεισόδια.

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκε το «Safe Sex» με 15.1%, ενώ το «Κάμπινγκ» σημείωσε 13.7%. Το GNTM 7 κινήθηκε στο 12.0%, με το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special» να καταγράφει 11.0%.

Στη συνέχεια, το «Ντέρτι» σημείωσε 10.0%, ενώ το «Ντέρτι» σε επανάληψη κινήθηκε στο 9.8%. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κατέγραψαν 8.4% και το «Κάμπινγκ» σε επανάληψη 7.2%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Μπλε Ώρες» με 5.2%, η «Κόκκινη Γραμμή» με 4.2% και το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σε επανάληψη με 2.5%.

Πηγή: tvnea.com