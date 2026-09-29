2026-09-29 09:43:55
Φωτογραφία για Prime Time Ζώνη: Το «Ριφιφί» στην κορυφή – Ισχυρή παρουσία για «Το Σόι Σου»

 



Το «Ριφιφί» κατέκτησε την πρώτη θέση στην prime time ζώνη, καταγράφοντας 27.1% στο δυναμικό κοινό. Ακολούθησε «Το Σόι Σου» με 24.9%, ενώ η δεύτερη επίδοση του ίδιου προγράμματος διαμορφώθηκε στο 21.1%, καθώς πρόκειται για διαφορετικές ώρες και διαφορετικά επεισόδια.

Στην τρίτη θέση της κατάταξης βρέθηκε το «Safe Sex» με 15.1%, ενώ το «Κάμπινγκ» σημείωσε 13.7%. Το GNTM 7 κινήθηκε στο 12.0%, με το «Ποιος Θέλει να Γίνει Εκατομμυριούχος: Special» να καταγράφει 11.0%.

Στη συνέχεια, το «Ντέρτι» σημείωσε 10.0%, ενώ το «Ντέρτι» σε επανάληψη κινήθηκε στο 9.8%. Τα «Δύο Μαύρα Πουκάμισα» κατέγραψαν 8.4% και το «Κάμπινγκ» σε επανάληψη 7.2%.

Χαμηλότερα βρέθηκαν οι «Μπλε Ώρες» με 5.2%, η «Κόκκινη Γραμμή» με 4.2% και το «Αντώνιος & Κλεοπάτρα» σε επανάληψη με 2.5%.



Πηγή: tvnea.com
ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ
Όταν οι σιδηρόδρομοι του Βιετνάμ γίνονται τέχνη: Οι πίνακες του Quynh Thom.
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Όταν οι σιδηρόδρομοι του Βιετνάμ γίνονται τέχνη: Οι πίνακες του Quynh Thom.
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Τα «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ξεχώρισαν στην κορυφή – Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη
ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ
Κεντρικά Δελτία Ειδήσεων: Τα «MEGA ΓΕΓΟΝΟΤΑ» ξεχώρισαν στην κορυφή – Πώς διαμορφώθηκε η κατάταξη
ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ
ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ NEWSNOWGR.COM
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ
«Ριφιφί»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη αποκαλύπτουν τις αληθινές ιστορίες πίσω από τη σειρά που άγγιξε το κοινό !
«Ριφιφί»: Σωτήρης Τσαφούλιας και Ευαγγελία Μουμούρη αποκαλύπτουν τις αληθινές ιστορίες πίσω από τη σειρά που άγγιξε το κοινό !
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/9/2026)
Νούμερα τηλεθέασης στα προγράμματα ανα ζώνη (28/9/2026)
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Το «Σήμερα» ακολουθεί
Πρωινή Ενημερωτική Ζώνη: Η «Κοινωνία Ώρα Mega» στην κορυφή – Το «Σήμερα» ακολουθεί
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Χαμογέλα και Πάλι!» πήρε κεφάλι
Πρωινή Ψυχαγωγική Ζώνη: Το «Χαμογέλα και Πάλι!» πήρε κεφάλι
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» ξεχώρισαν στην κορυφή - Έφτασαν μέχρι 21,8%
Μεσημεριανή Ζώνη: Οι «Αποκαλύψεις» ξεχώρισαν στην κορυφή - Έφτασαν μέχρι 21,8%
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κράτησε την κορυφή – Πρεμιέρα με 20.1% για το «The Chase»
Απογευματινή Ζώνη: Το «Live News» κράτησε την κορυφή – Πρεμιέρα με 20.1% για το «The Chase»
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ
WINDOWS 11 ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ MCOS
WINDOWS 11 ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ MCOS
Με τις καταθέσεις 13 μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.
Με τις καταθέσεις 13 μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 στο Δημόσιο [πίνακες].
Σύνταξη: Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 στο Δημόσιο [πίνακες].
Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας: Πιστοποίηση, πρότυπα και πρόσβαση στο δίκτυο τα βασικά εμπόδια.
Ευρωπαϊκοί σιδηρόδρομοι υψηλής ταχύτητας: Πιστοποίηση, πρότυπα και πρόσβαση στο δίκτυο τα βασικά εμπόδια.
Περισσότερες αρμοδιότητες στους φαρμακοποιούς για πρόληψη και διαγνωστικά τεστ
Περισσότερες αρμοδιότητες στους φαρμακοποιούς για πρόληψη και διαγνωστικά τεστ