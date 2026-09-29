2026-09-29 08:48:47
Φωτογραφία για Με τις καταθέσεις 13 μαρτύρων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το δυστύχημα των Τεμπών.
Η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εισέρχεται στην τέταρτη εβδομάδα καταθέσεων των συγγενών των θυμάτων, με 13 μάρτυρες να αναμένονται να καταθέσουν σήμερα. Παράλληλα, εκκρεμούν τρία αιτήματα από την πλευρά της υποστήριξης της κατηγορίας: δύο αφορούν τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης για τα κινητά τηλέφωνα του κατηγορούμενου σταθμάρχη και του θανόντα βοηθού μηχανοδηγού Νικόλαου sidirodromikanea
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