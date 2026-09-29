2026-09-29 08:57:43
Φωτογραφία για WINDOWS 11 ΜΕΤΑΚΙΝΕΙΤΕ Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΙΚΟΝΙΔΙΑ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ MCOS

 



Η Microsoft δεν επιτρέπει επίσημα τη μετακίνηση της γραμμής εργασιών (Taskbar) στο πάνω, αριστερό ή δεξί μέρος της οθόνης στα Windows 11 — παραμένει καθηλωμένη στο κάτω μέρος.

Αν προσπαθήσετε να την μετακινήσετε τροποποιώντας το Μητρώο (Registry Editor), το αποτέλεσμα στις πρόσφατες ενημερώσεις των Windows 11 προκαλεί δυσλειτουργίες (κρασαρίσματα ή κενή γραμμή).

Για να μετακινήσετε τη γραμμή εργασιών στο πάνω μέρος ή στα πλαϊνά, η μόνη αξιόπιστη λύση είναι η χρήση εφαρμογών τρίτων.

1. Windhawk (Δωρεάν / Προτεινόμενο)

Κατεβάστε το Windhawk (δωρεάν λογισμικό ανοιχτού κώδικα).

Αναζητήστε και εγκαταστήστε το mod "Taskbar Height and Position".

Ρυθμίστε τη θέση της γραμμής εργασιών στο πάνω μέρος της οθόνης.

2. Start11 ή StartAllBack (Επί πληρωμή / Με δοκιμαστική περίοδο)

Εφαρμογές όπως το Start11 (της Stardock) ή το StartAllBack επαναφέρουν τις κλασικές δυνατότητες της γραμμής εργασιών, επιτρέποντας την αλλαγή θέσης (πάνω, αριστερά, δεξιά) με ένα κλικ.



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