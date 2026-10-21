2026-10-21 13:32:08
Η Μαρία Σαββαΐδη-Πολύζου αποκαλύπτει πώς η επαναλειτουργία του ιστορικού τρένου εντάχθηκε στα έργα που χρηματοδοτήθηκαν για τη ΘεσσαλίαΗ Μαρία Σαββαδη-Πολύζου παρέβη στην Ευρωπαϊκή Επίτροπο για να ενταχθεί η επαναλειτουργία του τρένου του Πηλίου στο Μεσογειακό Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα για τη Θεσσαλία.Το τρένο του Πηλίου, γνωστό ως «Μουντζούρης», λειτουργούσε από το 1903 έως το 1971 και sidirodromikanea
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